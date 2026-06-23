ÖPUK reagiert mit Entsetzen auf angekündigtes Finanzierungsverbot

Wien (OTS) -

Die Österreichische Privatuniversitäten Konferenz (ÖPUK) reagiert mit Entsetzen auf die Ankündigung von Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner, den Bundesländern künftig die Finanzierung von Privatuniversitäten untersagen zu wollen.

Ein derartiger Schritt wäre ein massiver Eingriff in die Gestaltungsmöglichkeiten der Länder und ein schwerer Schlag gegen die Vielfalt des österreichischen Hochschulsystems. Privatuniversitäten erfüllen wichtige Aufgaben in Forschung, Lehre, Kunst und der Ausbildung dringend benötigter Fachkräfte. Zahlreiche Einrichtungen wurden in den vergangenen Jahren gerade durch das Engagement der Länder aufgebaut und erfolgreich entwickelt.

„Während Österreich über Fachkräftemangel, Innovation und internationale Wettbewerbsfähigkeit diskutiert, soll ausgerechnet jenen Hochschulen die Unterstützung entzogen werden, die hier wesentliche Beiträge leisten. Ein Finanzierungsverbot für die Länder wäre ein ideologisch motivierter Rückschritt und ein fatales Signal für den gesamten Hochschulstandort“, erklärt Martin Rummel, Vorsitzender der ÖPUK.

Besonders unverständlich ist der Vorstoß vor dem Hintergrund der aktuellen budgetären Herausforderungen im Hochschulbereich. Wer den Ländern die Möglichkeit nimmt, in leistungsfähige Hochschulen zu investieren, schwächt den Wissenschafts-, Bildungs- und Innovationsstandort Österreich insgesamt. Die ÖPUK weist zudem darauf hin, dass die Länder seit vielen Jahren wesentliche Partner bei der Entwicklung regionaler Hochschul- und Forschungsstrukturen sind.

Die ÖPUK fordert die Bundesministerin auf, diese Pläne nicht weiterzuverfolgen und stattdessen den Dialog mit allen Hochschulsektoren zu suchen. Österreich braucht mehr Kooperation und mehr Investitionen in Hochschulbildung – nicht neue Schranken innerhalb eines vielfältigen und leistungsfähigen Hochschulsystems.