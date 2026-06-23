Verkehrssicherheit durch neuen Geh- und Radweg zwischen Albrechts und Groß-Neusiedl erhöht

St. Pölten (OTS) -

Kürzlich wurde der neue Geh- und Radweg entlang der Landesstraße L 69 zwischen Albrechts und Groß-Neusiedl (Bezirk Gmünd) offiziell für den Verkehr freigegeben. Die Gemeinde Waldenstein hat, unterstützt durch die Radwegförderung des Landes Niederösterreich, eine neue Geh- und Radwegverbindung zwischen Albrechts und Groß-Neusiedl in zwei Bauabschnitten errichtet. Radfahrerinnen und Radfahrer mussten bis vor Kurzem in den Freilandbereichen zwischen den einzelnen Ortschaften Albrechts, Waldenstein und Groß-Neusiedl die Landesstraße L 69 benutzen, die mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von über 2.200 Fahrzeugen pro Tag frequentiert ist.

Der neue Geh- und Radweg wird zwischen den Ortsgebieten eigenständig und baulich von der Fahrbahn getrennt geführt. In den Ortsgebieten erfolgt die Führung des Radverkehrs im Mischverkehr. Mit den Arbeiten für den ersten rund 1,250 Kilometer langen Abschnitt zwischen dem südlichen Ortsbeginn von Albrechts (Bereich Albrechtsteich) und dem nördlichen Ortsende von Waldenstein wurde im Herbst 2025 begonnen. Dieser Abschnitt verläuft westlich der Landesstraße L 69. Kürzlich konnten die Arbeiten für den zweiten rund 1,750 Kilometer langen Abschnitt von Waldenstein (Bereich Volksschule) bis zum nördlichen Ortsbeginn von Groß-Neusiedl abgeschlossen werden. Der Geh- und Radweg wird in diesem Bereich an der Ostseite der Landesstraße L 69 geführt.

Der Radweg wurde mit einem entsprechenden Konstruktionsaufbau in einer asphaltierten Breite von 2,6 Metern und einem beidseitigen Bankett von bis zu 0,3 Metern ausgeführt. Als Schutzstreifen zur Fahrbahn der Landesstraße dient eine Sickermulde bzw. Böschung, die eine variable Breite von bis zu drei Metern aufweist. Ein bestehender Durchlass wurde mit zusätzlichen Betonfertigteilen verlängert und die Absturzsicherung an die neuen Gegebenheiten angepasst. Die Arbeiten führten die Straßenmeisterei Weitra, die Brückenmeisterei Zwettl sowie Bau- und Lieferfirmen der Region durch. Die Kosten werden zu 70 Prozent vom Land Niederösterreich und zu 30 Prozent von der Gemeinde Waldenstein getragen.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]