WELTjournal/WELTjournal +: „Massentourismus – griechische Inseln unter Druck“ und „Dominikanische Republik – Paradies mit Schattenseiten“

Wien (OTS) -

Das „WELTjournal“ zeigt am Mittwoch, dem 24. Juni 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die Reportage „Massentourismus – griechische Inseln unter Druck“. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.25 Uhr „Dominikanische Republik – Paradies mit Schattenseiten“.

WELTjournal: „Massentourismus – griechische Inseln unter Druck“

Weiß getünchte Häuser mit blauen Dächern inmitten pittoresker Felslandschaften, Sonne, Strand und die Weite des Ägäischen Meers: Jeden Sommer zieht es Millionen Touristinnen und Touristen auf die griechischen Inseln, allen voran auf Mykonos und Santorin. Das „WELTjournal“ zeigt, wie der Massentourismus die Traumdestinationen an ihre Grenzen bringt: Bei den Einheimischen wächst der Frust über die zunehmende Bebauung der malerischen Landschaft mit Luxushotels und die explodierenden Preise. Schon jetzt gibt es Wasserknappheit und Probleme mit der Müllentsorgung. Auf dem Spiel steht nicht nur das ökologische Gleichgewicht, sondern auch der Inselfrieden: Im Kampf um wertvolle Immobilien haben sich mafiaähnliche Netzwerke gebildet, die vor Gewalt nicht zurückschrecken und sogar einen Mord beauftragt haben sollen. Gestaltung: Wolfgang Luck, Florian Schmitz

WELTjournal +: „Dominikanische Republik – Paradies mit Schattenseiten“

Die Dominikanische Republik, kurz auch DomRep genannt, hat sich innerhalb weniger Jahre zum beliebtesten Reiseziel in der Karibik entwickelt. Der Tourismus kurbelt das Wirtschaftswachstum an und ist zum wichtigsten Arbeitgeber geworden, doch dieser Boom setzt die Dominikanische Republik auch enorm unter Druck.

In Punta Cana, dem angesagten Badeort, reihen sich mehr als 70 Ferienanlagen an palmengesäumten Stränden aneinander, die mit Bootsausflügen zur Delfinbeobachtung, unbegrenzten Getränken und Partynächten in Nachtclubs werben. Und es werden immer mehr: An der Küste und in der Hauptstadt Santo Domingo wurden große Bauprojekte gestartet, um neue Hotels und Anlegestellen für Kreuzfahrtschiffe zu errichten. Ganze Stadtviertel stehen vor dem Abriss, die Bewohner:innen müssen weichen. Billige Arbeitskräfte für den Bau kommen illegal aus dem zerrütteten Nachbarland Haiti, mit dem sich die DomRep die Insel teilt. Doch die Dominikanische Republik hat auch eine treue Expat-Gemeinschaft: wohlhabende Europäer:innen und Amerikaner:innen, die sich hier niedergelassen haben und das karibische Flair genießen. Gestaltung: Sophie Attar