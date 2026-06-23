650 begeisterte Fans und prominente Gäste beim KURIER-Public Viewing Österreich gegen Argentinien

Wien (OTS) -

Das Palais Freiluft im Garten des Palais Auersperg wurde gestern Abend zur einer der größten Fußballbühnen der Stadt. Der KURIER brachte Fußballfans, Prominente und PartnerInnen zusammen zum setzte bei einem ausverkauften Public Viewing ein starkes Zeichen für gemeinsame Sporterlebnisse. „Wir wollen Menschen zusammenbringen und die Begeisterung für die Weltmeisterschaft erlebbar machen. Das große Interesse und die fantastische Stimmung zeigen, wie sehr Fußball verbindet“, so KURIER Geschäftsführer Richard Grasl.

Sommerstimmung, prominente Gäste und begeisterte Fans

Das KURIER-Public Viewing des mit Spannung erwarteten WM-Duells Österreich gegen Argentinien verwandelte das Palais Freiluft in eine stimmungsvolle Fan-Zone voller Emotionen, Unterhaltung und kulinarischer Highlights. Bereits ab 16 Uhr war für die insgesamt 650 BesucherInnen Einlass. Unter den prominenten Gästen dabei u. a. Julian le Play und Roman Raffraider Für echtes Stadiongefühl unter freiem Himmel sorgte die 8 x 3 Meter große LED-Wall; die ehemaligen Fußball-Profis Toni Pfeffer und Frenkie Schinkels wiederum sorgten im Gespräch mit KURIER Chefredakteur Martin Gebhart für einen launigen Einstieg ins Match.

Neben Fußball bot das Event ein umfangreiches Familienprogramm. Kinder und Jugendliche nutzten begeistert die Hüpfburgen, den Gaming-Bereich, den XXL-Wuzzler sowie Torschuss- und Gaberl-Stationen. Fan-Schminken und zahlreiche Überraschungen rundeten das Erlebnis ab. Auch kulinarisch ließ das KURIER-Public Viewing keine Wünsche offen: Sieben Gastrostände verwöhnten die Gäste mit einer vielfältigen Auswahl von Sushi, Pizza, Burgern und Barbecue bis hin zu libanesischen Spezialitäten, Wiener Küche und süßen Köstlichkeiten. An den Bars wurde auf die österreichische Mannschaft angestoßen und gemeinsam mitgefiebert. (Schluss)

Fotos des Events gibt es unter diesem Link: https://www.picdrop.com/romarferry/sDz4gv9qBr

Credit: Romar Ferry