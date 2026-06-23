FPÖ-Fiedler/FJ-Sommer: „Lehre. Leistung. Heimat. Unsere Lehrlinge sind unsere Zukunft!“

Sankt Pölten (OTS) -

„Wir wollen am Ende des Berufsschuljahres unsere fleißigen Lehrlinge belohnen. Deshalb besuchen wir in den nächsten zwei Wochen die vier größten Berufsschulen Niederösterreichs mit einem Foodtruck und bedanken uns für die tolle Leistung“ erklärt FJ Landesobmann Michael Sommer die Berufsschulkampagne „Lehre. Leistung. Heimat“ kurz vor dem Startschuss am Mittwoch in Amstetten.

„Anstatt unzählige Millionen für bildungsferne Massenzuwanderung auszugeben, wollen wir mit einer echten rot-weiß-roten Lehrlingsoffensive unsere Lehrlinge und Lehrbetriebe stärken und so den Fachkräftemangel sinnvoll bekämpfen. Wir brauchen keine importierte Ersatzlösung, sondern echte Unterstützung für unseren Nachwuchs,“ freut sich FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler über die gemeinsame Aktion mit der Freiheitlichen Jugend.

Im Mittelpunkt der Kampagne stehen Gleichberechtigung der Lehre zum Studium sowie finanzielle Unterstützung für Lehrlinge. „Während in unserem Land für jedes Studium ein gratis Studienplatz zur Verfügung steht, müssen Lehrlinge ihre Vorbereitungskurse selbst zahlen. Darüber hinaus sind die Kosten für die Lehrlinge durch Arbeitsweg, Berufsschule oder Unterkunft in den letzten Jahren massiv gestiegen. Es muss endlich eine echte Gleichberechtigung zwischen Lehrberuf und Studium geben. Ein gut ausgebildeter Lehrling und Meister ist für unsere wirtschaftliche Zukunft essenziell. Der Lehrberuf ist keine Ausbildung zweiter Klasse. Denn die Lehrlinge von heute sind die Meister unserer Zukunft,“ fordern Sommer und Fiedler eine umfassende, verstärkte Lehrlingsoffensive.