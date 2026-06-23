FIFA Fußball-WM 2026 im ORF mit Gruppenfinale: Am 25. Juni mit Tschechien – Mexiko und Ecuador – Deutschland

Wien (OTS) -

Die nächsten WM-Entscheidungen: Am 25. Juni geht es bei der FIFA Fußball-WM 2026 weiter mit der dritten Runde der Gruppenphase und das bedeutet einmal mehr: Zwei Gruppenspiele finden gleichzeitig statt. Ab 2.50 Uhr (Ankick 3.00 Uhr) kommentieren Thomas König und Michael Liendl Tschechien gegen WM-Gastgeber Mexiko. Das zweite Spiel des Tages, Ecuador – Deutschland, wird um 22.00 Uhr angepfiffen. Ab 21.05 Uhr melden sich Bernhard Stöhr, Herbert Prohaska und Andreas Ivanschitz aus dem „WM-Studio“. Boris Kastner-Jirka und Roman Mählich kommentieren. Das Kult-Duo Rainer Pariasek und Andreas Herzog meldet sich dazwischen mit Updates aus den USA.

Alles zum vorangegangenen WM-Tag und einen Ausblick auf die Spiele des Tages bzw. Abends bietet die „Morning Show“ um 9.10 Uhr in ORF 2. Bereits um 6.30 Uhr steht ebenfalls in ORF 2 ein fünfminütiges „WM-Update“ auf dem Programm.

Das gesamte ORF-Programmangebot zur Fußball-WM wird mit Untertiteln angeboten.

„Die Fußball Show“ in der Primetime

Der Fußball-Abend in ORF 1 wird bereits um 20.15 Uhr mit der „Fußball Show“ eröffnet, die „Box oder Strafraum“-Podcaster Thomas Seidl und „Quiz Crasher“ Philipp Maschl hosten. Zu Gast sind die deutsche Kommentatoren-Legende Frank Buschmann, ÖFB-Frauennationalteam-Star Laura Feiersinger und ORF-Experte Peter Stöger. Dabei geht es um das österreichisch-deutsche Erfolgsrezept im Fußball: Viele ÖFB-Teamstars starten zunächst in der deutschen Bundesliga durch, um dann im Nationalteam Erfolge zu feiern, und das sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen.

Und es heißt auch wieder „Quiz Crash“. In zwei Spielrunden geht es um einen original WM-Matchball für eine Schule in Österreich. Dieses Mal stehen die Spiele „Lippenbekenntnis“ und „Tor oder nicht Tor“ am Programm, der Fokus liegt auch dabei auf dem Thema Österreich und Deutschland.

Ö3 hat die Torgarantie und Daniel Kulovits, der sich aus den USA meldet, wenn sich bei den WM-Spielen etwas tut.

Alles dreht sich um König Fußball – selbstverständlich auch auf sport.ORF.at, ORF ON und im ORF-Fußball-Special. Das umfangreiche multimediale Package zur FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 umfasst alles, was das Fanherz begehrt – von Live-Streams der vom ORF übertragenen Spiele inkl. zusätzlichen Tactical Feeds über Highlight-Videos und -Clips von allen Partien bis zu Storys, Daten, Live-Blogs und -Tickern. Volles WM-Programm also auch im Web und via Apps. Laufend aktuelle News und Highlights stellen auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT bereit.