dif26: Gut ankommen, sicher feiern

Wien (OTS) -

In zehn Tagen - von 3. bis 5. Juli 2026 - verwandelt sich die Donauinsel unter dem Motto „Sommer an!“ wieder in Europas größtes Open-Air-Festival bei freiem Eintritt. Erstmals fällt das Fest auf das erste Schulferienwochenende und eröffnet damit offiziell den Wiener Sommer. 14 Bühnen, rund 200 Acts und über 700 Stunden Programm verteilen sich auf 4,5 Kilometer Festivalgelände. Was sich seit über vier Jahrzehnten nicht geändert hat: Das Donauinselfest steht für respektvolles Miteinander und sozialen Zusammenhalt.

Julia Healy, Co-Geschäftsführerin Pro Event Team für Wien und Projektleiterin des Donauinselfestes: „Seit über vier Jahrzehnten zeigt das Donauinselfest, dass Großveranstaltungen friedlich und inklusiv sein können. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines gemeinsamen Engagements – von unserem Team, den Behörden und jedem einzelnen Gast.“

Auf einen Blick: die #dif26 Hausordnung

Die Hausordnung wird jährlich gemeinsam mit Behörden und Einsatzorganisationen erstellt und bildet eine wesentliche Grundlage dafür, dass das Donauinselfest seit Jahrzehnten eines der friedlichsten Events dieser Größenordnung ist. Die vollständige Fassung findet sich unter www.donauinselfest.at/faq – hier die wichtigsten Punkte im Überblick:

Für das weitläufige Naturgelände empfiehlt sich festes Schuhwerk. Bei Sonne an Kopfbedeckung, Sonnenschutz und ausreichend Flüssigkeit denken – bei Regen Ponchos oder Regencapes einpacken. Schirme und Knirpse sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.

Taschen und Rucksäcke dürfen bis A3-Größe mitgebracht werden, nicht-alkoholische Getränke in Behältnissen bis 0,5 Liter. Die Mitnahme alkoholischer Getränke ist untersagt. Zahlreiche kostenfreie Wasserspender stehen über das gesamte Areal verteilt zur Verfügung. Kleine Snacks wie Müsliriegel oder Obst sind erlaubt, ganze Speisen hingegen nicht. Alle Getränke vor Ort werden in Mehrwegpfandbechern ausgeschenkt (2 Euro Pfand bei Rückgabe).

Gefährliche Gegenstände – insbesondere Waffen, pyrotechnisches Material oder Drohnen – sind verboten.

Fahrräder, E-Scooter und ähnliche Gefährte dürfen nicht auf das Gelände mitgenommen werden. Für Abstellmöglichkeiten ist gesorgt.

Haustiere sind nicht erlaubt, ausgenommen Blindenführ- und Partner:innenhunde mit entsprechender Ausbildung.

#dif Für Dich Da: Awareness am Donauinselfest

Ein gesetzlich verankertes Sicherheits- und Awarenesskonzept sorgt dafür, dass sich alle Besucher:innen auf dem Fest wohlfühlen können. Wer Unterstützung braucht, findet diese bei gekennzeichneten Mitarbeiter:innen mit „Ich bin dein Rettungsanker“-Sticker, bei den Awareness-Teams mit magentafarbener Kappe mit der Aufschrift „#dif Für Dich Da“ oder in einer der vier Magenta Safe Zones, die erstmals vom Wiener Awareness-Kollektiv AwA* betreut werden. An jedem Gastrostand kann zudem das Codewort „Angel Shot" für diskrete Hilfe genannt werden. Ergänzt wird das Angebot durch die Festivalseelsorge der Erzdiözese Wien und die Suchtberatungsstelle checkit!.

An- und Abreise: Öffis und Fahrrad statt Auto

Der einfachste Weg aufs Festgelände führt über die Öffis: Von den Stationen Handelskai (U6), Neue Donau (U6) und Donauinsel (U1) sind es nur wenige Minuten. Die Wiener Linien verkürzen abends die U-Bahn-Intervalle auf drei Minuten. Auch die Taktungen der Straßenbahnlinien 25, 26, 31 und sowie der Buslinien 11A und 29A werden verdichtet. Da in der Nähe des Geländes keine Parkplätze verfügbar sind, wird von der Anreise mit dem Auto abgeraten.

Vor dem Hintergrund der Stammstreckensperre der Wiener S-Bahn am Festival-Samstag und -Sonntag wurde gemeinsam mit Wiener Linien und ÖBB ein zusätzliches Verkehrskonzept geschnürt:

In der Nacht von Freitag auf Samstag wird die S-Bahn auf der Stammstrecke bis 2.00 Uhr wie gewohnt unterwegs sein.

Ab Samstag fahren U6, S45 (Handelskai-Hütteldorf via Heiligenstadt) und Straßenbahnlinie 31 in dichteren Intervallen, die Taktverdichtung der S45 schafft zusätzliche Kapazitäten am Knoten Heiligenstadt (Anschluss U4).

Ein Schienenersatzverkehr fährt zudem rund um die Uhr zwischen Floridsdorf – Handelskai – Traisengasse – Praterstern.

Bei der Abreise werden die Endzeiten der Bühnen wie gewohnt gestaffelt abgestimmt, um Besucher:innenströme zu entzerren. Durchsagen, LED-Walls und Wegleitsysteme sorgen vor Ort für Orientierung.

Wer mit dem Fahrrad oder E-Scooter kommt, kann diese bei fünf kostenlosen, bewachten ARBÖ-Fahrradgaragen sicher abstellen (Floridsdorfer Brücke, Schnellbahnbrücke 2×, Brigittenauer Brücke, Reichsbrücke; täglich 14.00–00.30 Uhr). Zusätzlich stehen temporäre WienMobil-Rad-Stationen bei der Floridsdorfer Brücke, beim Handelskai und bei der Reichsbrücke bereit.

Besucher:innen mit Behinderungen können unter Voranmeldung bei FullAccess ([email protected], +43 660 460 65 81) einen kostenlosen Shuttledienst nutzen, der gemeinsam mit hallermobil und WLV an allen drei Tagen ab 10.00 Uhr bis Veranstaltungsende angeboten wird. Start- und Endpunkt: Behindertenparkplatz Donauturmstraße 7a.

#dif26 dabei! App und Inselplan

In der #dif26 dabei! App finden sich alle Infos zu Sicherheit & Service, An- und Abreise, ein Programmkalender, der Übersichtsplan aller Bühnen sowie GPS-Location-Tracking. Kostenlos für Android und iOS in den jeweiligen App-Stores. Unter www.donauinselfest.at/inselplaene steht zudem der Inselplan mit dem gesamten Gelände im Überblick bereit.

Bildmaterial finden Sie in Kürze unter: https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit über 40 Jahren wird den Besucher:innen auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm sowie ein umfassendes Informations- und Serviceangebot gemacht. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

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Die Presenting Partner des #dif26 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.