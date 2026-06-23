Sommerprogramm 2026 der Wien Holding

Wien (OTS) -

Ob entspannte Stunden in der Therme Wien, kulinarische Erlebnisse hoch über den Dächern der Stadt oder auf der Donau, Familienausflüge mit dem Twin City Liner, Opern-Highlights beim Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz, besondere Naturerlebnisse im Schlosspark Laxenburg oder Sport und Kultur am Otto Wagner Areal – die Unternehmen der Wien Holding sorgen auch im Sommer 2026 für ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm. Von Wellness und Kulinarik über Musik und Kultur bis hin zu Bewegung und Erholung im Grünen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Donauturm: Sommerliche Genussmomente und Familienerlebnisse

Der Donauturm zählt zu den bekanntesten Wahrzeichen Wiens und bietet mit seinem Turm Restaurant auf 170 Metern Höhe einen einzigartigen 360°-Panoramablick über die Stadt. Im Sommer stehen dort frische, leichte und mediterran inspirierte Gerichte im Mittelpunkt. Die saisonale Speisekarte setzt auf hochwertige Zutaten wie Wassermelone, Paradeiser, Sommergemüse, Gurken, frische Kräuter, Pfirsiche, Beeren und Meeresfrüchte. Zu den sommerlichen Highlights zählen unter anderem Büffelmozzarella mit gegrillter Wassermelone und Wiener Paradeisern, Lachsforelle „Mosaik“ mit Gurke, Nori und Kaviar oder Sommertrüffelrisotto mit confiertem Dotter und jungem Spinat.

Hier geht es zur Reservierung »

Bereits im Frühling erweiterte der Donauturm sein Angebot um ein weiteres Highlight: Mit dem „Donauturm Garten“ entstand auf den Grünflächen hinter dem Turm auf rund 400 Quadratmetern ein neuer Aufenthaltsbereich im Grünen. Herzstück des Konzepts ist ein Pop Up mit italienischen Spezialitäten und frisch zubereiteten Pizzen. Und passend zu den warmen Monaten setzt der Donauturm Wien auf eine Kooperation mit der bekannten Eismanufaktur Eis-Greissler. Eine Auswahl der beliebtesten Sorten wird in einer eigenen "Eis-Hütte" im Eingangsbereich angeboten und erweitert das kulinarische Angebot vor Ort.

Therme Wien: Sommerliche Auszeit mitten in der Stadt

Die Therme Wien lädt auch heuer zu erholsamen Sommertagen unter freiem Himmel ein. Von Juni bis August profitieren Gäste vom attraktiven Sommertarif sowie von Sommer-Online-Tickets mit garantiertem und bevorzugtem Eintritt. Neu ist die Sommer-Lounge zwischen Thermalbecken 2 und Solebecken. Bequeme Lounge-Möbel sowie Cocktails und Sommerdrinks aus dem Cocktail-Van sorgen für entspanntes Urlaubsfeeling mitten in Wien.

Jeden Donnerstag im Juli und August verwandeln die „Summer Vibes by Therme Wien“ die neue Sommer-Lounge ab 16:00 Uhr in eine sommerliche After-Work-Location. Live-DJs sorgen bei Schönwetter für entspannte Beachclub-Atmosphäre, ergänzt durch eine Cocktail-Happy-Hour von 18:00 bis 20:00 Uhr. Neu ist außerdem das vergünstigte „Summer-Vibes-Ticket“, das den Eintritt ab 16:00 Uhr um nur 25 Euro ermöglicht.

Ein besonderes Highlight erwartet Wellness- und Yoga-Fans am 10. Juli 2026 beim ersten Yoga Day Retreat in Kooperation mit Doktor Yoga. Das Programm umfasst unter anderem eine Yoga-Einheit im Garten der Inspiration, Meditation im Stein der Ruhe sowie einen speziellen Sauna-Aufguss.

Mehr Informationen und Ticket-Vorverkauf »

DDSG Blue Danube: Sommerliche Themenfahrten auf der Donau

Die DDSG Blue Danube bietet auch im Sommer 2026 zahlreiche Möglichkeiten, Wien vom Wasser aus zu erleben. Beim „Brunch auf Donauwellen“ am 12. Juli und 16. August an Bord der MS Admiral Tegetthoff erwartet die Gäste ein reichhaltiges Buffet mit Frühstücks- und Mittagsklassikern sowie Livemusik. Mediterranes Flair verspricht die „Italienische Nacht“ am 3. Juli und 6. August mit italienischen Spezialitäten und passender musikalischer Begleitung.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Sunset BBQ Cruise, die jeden Mittwoch im Sommer stattfindet. An Bord der MS Kaiserin Elisabeth genießen die Gäste ein frisch zubereitetes BBQ-Buffet, einen Begrüßungscocktail, Livemusik und stimmungsvolle Ausblicke auf die Wiener Skyline bei Sonnenuntergang. Karibisches Urlaubsfeeling bringt die „Karibische Nacht | Latino & Salsa Partynight“ am 9. Juli und 14. August an Bord der MS Admiral Tegetthoff. Salsa-, Merengue- und Bachata-Rhythmen, Tanzshows, Animation sowie ein karibisch inspiriertes Buffet sorgen für ausgelassene Stimmung auf der Donau. Musikalisch wird es auch bei der „Musikalischen Reise durch Wien“ am 9., 16. und 30. Juli sowie am 13. und 27. August. Wiener Lieder, Walzer- und Straussklänge sowie ein Wiener Buffet schaffen einen stimmungsvollen Abend mit besonderem Wien-Bezug.



Weitere Informationen und Tickets sind online verfügbar.

Familienwoche an Bord des Twin City Liners

Auch der Twin City Liner, der Schnellkatamaran zwischen Wien und Bratislava, setzt im Sommer 2026 auf attraktive Angebote für Familien und preisbewusste Gäste. Besonders beliebt ist die Familienwoche von 13. bis 19. Juli. In diesem Zeitraum reisen bis zu zwei Kinder oder Jugendliche bis 17 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos mit. So wird der Ausflug in die slowakische Hauptstadt zum besonderen Sommererlebnis für die ganze Familie. Zusätzlich profitieren Senior*innen ab 60 Jahren, Studierende, Präsenzdiener und Zivildiener jeden Dienstag von 50 Prozent Ermäßigung auf den Ticketpreis. Auch das Lehrlings-Special sowie Ermäßigungen für Menschen mit Behinderung gelten während der gesamten Saison.

Tickets für den Twin City Liner können telefonisch unter +43 (0)1 904 88 80 bzw. online unter www.twincityliner.com gebucht werden.

Vereinigte Bühnen Wien: Opern-Highlights unter freiem Himmel

Auch im Sommer 2026 präsentieren die Vereinigten Bühnen Wien ausgewählte Produktionen beim Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz. Am 3. August steht „Der Prozess“ aus der Kammeroper auf dem Programm. Die Oper nach Franz Kafkas berühmtem Roman entstand in Zusammenarbeit mit der Neuen Oper Wien und wurde hundert Jahre nach Kafkas Tod neu interpretiert. Am 24. August folgt mit „Die Fledermaus“ ein weiterer Höhepunkt. Die Inszenierung von Stefan Herheim entstand für das Strauss-Jubiläumsjahr am historischen Uraufführungsort im Theater an der Wien und verbindet die berühmte Operette mit einer modernen Sichtweise. Die Familienoper „Wo die wilden Kerle wohnen“ aus dem MusikTheater an der Wien (in der Halle E des MQ aufgeführt) steht am 28. August als Teil des Kinder Opern Festivals auf dem Programm.

Weitere Informationen zu den Film Festival-Terminen gibt es auf www.filmfestival-rathausplatz.at.

Otto Wagner Areal: Bewegung, Kino und Musik im Grünen

Das Otto Wagner Areal auf der Baumgartner Höhe entwickelt sich auch im Sommer 2026 zu einem beliebten Treffpunkt für Bewegung, Kultur und Erholung.

Gemeinsam mit dem ASKÖ WAT Wien wird ein kostenloses Bewegungsprogramm für alle Altersgruppen angeboten. Von 15. Juni bis 31. August findet jeden Montag Yoga im Rahmen von „Bewegt im Park“ statt. Im Juli ergänzt „Rückenfit – Ganzkörpertraining“ das Angebot.

Auch das beliebte Sommerkino am OWA macht wieder Station am Otto Wagner Areal. Gezeigt werden „Girls & Gods“ (2. August), „Oslo Stories: Träume“ (8. August), „Come on, Come on“ (9. August), „Hit the Road“ (15. August), „Die guten und die besseren Tage“ (16. August), „Sie glauben an Engel, Herr Drowak“ (22. August) sowie „15 Liebesbeweise“ (23. August). Der Eintritt ist frei.

Zum Sommerausklang gastiert von 17. bis 23. August das Kammermusikfestival im historischen Jugendstiltheater. Hochkarätige Ensembles und Solist*innen präsentieren dort klassische Musik auf höchstem Niveau in einem einzigartigen architektonischen Ambiente.

Schlosspark Laxenburg: Romantik und Gartenkunst im Mondschein

Auch der Schlosspark Laxenburg lädt im Sommer 2026 zu besonderen Erlebnissen ein. Bei den beliebten Mondscheinführungen am 31. Juli, 28. August und 25. September begeben sich die Besucher*innen auf eine stimmungsvolle Fahrt durch die nächtliche Parklandschaft zur Franzensburg und entdecken die romantische Gartenkunst des 18. und 19. Jahrhunderts aus einer ganz besonderen Perspektive.

Im Mittelpunkt stehen die Franzensburg, das geheimnisvolle „Haus der Laune“ sowie die faszinierende Bedeutung des Mondes in der Gartenkunst der Romantik. Historische Hintergründe, märchenhafte Architektur und die besondere Atmosphäre des nächtlichen Schlossparks verschmelzen dabei zu einem außergewöhnlichen Erlebnis zwischen Geschichte, Natur und Fantasie.

Die Führungen knüpfen an eine lange Tradition der sogenannten „Mondscheinpartien“ an, die bereits im 19. Jahrhundert zu den beliebten Freizeitvergnügen in Laxenburg zählten. Den Höhepunkt bildet der Aufstieg auf den Hohen Turm der Franzensburg und der Weg entlang des Wehrganges, von dem aus sich ein eindrucksvoller Blick über den Park im silbernen Licht des Mondes eröffnet.

Pressefotos:

Die Fotos zur Aussendung sind im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.