„Die Bergretter – Serie und Wirklichkeit“: „Am Schauplatz“ über den Alltag alpiner Einsatzkräfte, der als Actionserie ein TV-Hit ist

Wien (OTS) -

„Unsere Einsätze im normalen Leben sind auch gefährlich, aber es geht ein bisschen langsamer und mit weniger Action ab“, erklärt Heri Eisl von der Bergrettung Ramsau. Er und seine Kollegen begleiten seit vielen Jahren die Dreharbeiten für die Actionserie „Die Bergretter“. Sie sichern die Filmschauspieler:innen im Gebirge oder springen in gefährlichen Szenen als Double ein. Tausende Fans der Fernsehserie kommen jedes Jahr nach Ramsau, um beim „Bergretter-Fantag“ oder bei der „Fanwanderung“ die Darsteller:innen und die originalen Drehorte kennenzulernen. Für die 13.000 Freiwilligen der Bergrettung Österreich sei das ein Imagegewinn, sagt Heri Eisl.

Die echten Bergretter sind an manchen Hotspots übrigens gefordert. Denn immer mehr Menschen strömen in die Berge – zum Teil ohne passende Ausrüstung und Vorbereitung. Für die „Am Schauplatz“-Reportage „Die Bergretter – Serie und Wirklichkeit“ – zu sehen am Donnerstag, dem 25. Juni 2026, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON – hat sich Beate Haselmayer den harten Alltag der Bergretter angeschaut und war bei den Dreharbeiten der Erfolgsserie in der Steiermark dabei.