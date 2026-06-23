Südtirols hundefreundliche Alm: Gompm Alm verbindet Hunderestaurant, Hundetraining und Bergurlaub

Schenna, Südtirol, Italien (OTS) -

Auf der Gompm Alm startete im Mai die zweite Saison eines außergewöhnlichen Konzepts: Die Alm verbindet in Südtirol hundefreundliche Gastronomie, professionelles Hundetraining, Urlaubserlebnis und Weiterbildung an einem Ort. Hinter dem Projekt steht Tina Ziemer-Falke, Hundetrainerin und Ausbilderin aus Norddeutschland, die mit ihrem Team einen Begegnungsraum geschaffen hat, in dem Hunde nicht nur erlaubt sind, sondern dazugehören.

Zuhause leiten Tina und ihr Mann Jörg das Schulungszentrum Ziemer & Falke, eine führende Adresse für die Aus- und Weiterbildung von Hundetrainern. Diese Kompetenz zieht nun mit auf die Alm: Urlauber, Tagesgäste, angehende Hundetrainer, Hundeschulen und Fachgruppen finden hier einen praxisnahen Lernort, mitten in alpiner Natur, mit echten Begegnungen statt Seminarraumatmosphäre.

Herzstück ist die exzellente Almküche mit eigener Speisekarte für Vierbeiner. Während ihre Menschen Kaiserschmarren oder das Gompm-Brettl genießen, wählen Hunde aus Hundeknödeln, Menüs, Snacks, Hundeeis oder süßen Alm-Extras wie Apfelstrudel. Napf, Hundedecke und Hundespeisekarte gehören selbstverständlich zum Standard, ergänzt durch hausgemachte Hundekekse im Hunde-Kiosk und geschulte Mitarbeiter. Für Hunde, die mehr Abstand brauchen, gibt es separate Bereiche, Rückzugsmöglichkeiten und Raum zwischen den Tischen.

Auf dem Almgelände finden regelmäßig Seminare, Workshops, Thementage und Praxiseinheiten statt, etwa zu Leinenführigkeit auf Bergwegen, Körpersprache, Begegnungstraining, Rückruf, Ruhetraining oder Beschäftigungsideen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Hundetrainerausbildung von Ziemer & Falke, die deutschlandweit absolviert werden kann und mit der Gompm Alm einen besonderen Praxisstandort erhält. Wer sich für den Beruf Hundetrainer interessiert, kann sich in kostenlosen Info-Webinaren informieren:

https://lp.ziemer-falke.de/info-webinar-lm01o#

"Viele Hundehalter wünschen sich Orte, an denen sie Urlaub machen können, ohne Kompromisse für ihren Hund einzugehen", sagt Tina Ziemer-Falke.

Zur Alm gehören Podcast, Magazin, Videoformate, der Haus-Gin "Edeldog" und ab Sommer 2026 ein eigener Hütten-Roman. Nach erfolgreicher erster Saison wird das Angebot kulinarisch und fachlich ausgebaut, für Gäste mit und ohne Hund in Südtirols Bergen.

Weitere Informationen:

gompmalm.com

ziemer-falke.de