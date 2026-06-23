  • 23.06.2026, 10:20:32
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  • OTS0057

Hochwasserschutz-Sanierung für die Hagenbachklamm in St. Andrä-Wördern

LH-Stv. Pernkopf: 650 Gebäude werden geschützt

St. Pölten (OTS) - 

Das Jahrhundert-Hochwasser im September 2024 hat auch St. Andrä-Wördern schwer getroffen. Binnen fünf Tagen gingen im Einzugsgebiet des Hagenbachs rund 350 Millimeter Niederschlag nieder, Uferanrisse und Hangrutschungen waren die Folge. Zum Schutz von 650 Gebäuden wurde von der Landesregierung nun die Sanierung der Wildbachsperren in der Hagenbachklamm beschlossen. „Das Projekt wird zusammen mit dem kürzlich fertiggestellten Schutzbau im Hagenbach-Unterlauf zu einem umfassenden Hochwasserschutz für die Menschen in St. Andrä-Wördern sorgen,“ gibt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf bekannt.

Dazu werden die bis zu hundert Jahre alten Wildbachsperren saniert und erneuert. Zudem wird ein weiterer leistungsfähiger Ablagerungsplatz für Geschiebe und Wildholz errichtet. Bei einer Zerstörung der Schutzanlagen würden tausende Kubikmeter Geröll und Wildholz in das Tal abgeschwemmt und der Hagenbach im Ortsgebiet über die Ufer treten. Mehr als 650 Gebäude wären so gefährdet. Für das Projekt stellt der Bund rund 1,9 Mio. Euro zur Verfügung, das Land Niederösterreich rund 500.000 Euro und die Marktgemeinde St. Andrä-Wördern übernimmt rund 900.000 Euro der Gesamtinvestition von 3,3 Millionen Euro. Die Umsetzung startet noch heuer und soll 2030 abgeschlossen werden.

„Jeder investierte Euro ist ein Euro für die Sicherheit und den Schutz der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Seit 2002 wurden rund 800 Hochwasserschutzprojekte umgesetzt und damit mehr als 300 Gemeinden sicherer gemacht. Aus Liebe zum Land rüsten wir unsere Heimat für zukünftige Katastrophen“, so Pernkopf zur Landesstrategie im Hochwasserschutz.

Weitere Informationen: DI Jürgen Maier, Pressesprecher LH-Stv. Dr. Stephan Pernkopf, Tel.: +43 2742 9005 – 12704, Mobil: +43 676 812 15283, E-Mail: [email protected]

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