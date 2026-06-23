AVISO: Pressetermin zur Flughafen-Aktion der AK Niederösterreich am 30. Juni 2026, 8 Uhr, Terminal 1

St. Pölten (OTS) -

Der Koffer ist gepackt, der Reisepass eingesteckt und die Vorfreude groß: Für viele beginnt in den kommenden Wochen die schönste Zeit des Jahres. Kommt es jedoch zu Flugverspätungen, Ausfällen oder Mängeln am Urlaubsort, ist guter Rat gefragt. Deshalb sind die Reiseexpert:innen der AK Niederösterreich auch heuer wieder am Flughafen Wien-Schwechat im Einsatz und versorgen Reisende mit wertvollen Informationen rund um ihre Rechte im Urlaub.

AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser läutet die erfolgreiche Aktion ein und lädt herzlich zum Foto- und Drehtermin.

Wir würden uns freuen, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihres Mediums vor Ort begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt vor Ort:

Mag.ª Sandra Nowak

AK Niederösterreich Konsumentenberatung

M: 0664 8240511

Flughafenaktion der AK Niederösterreich

Datum: 30.06.2026, 08:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Flughafen Wien-Schwechat, Terminal 1