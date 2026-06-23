Politthriller des Barock

Retz (OTS) -

Seit Anfang Juni arbeiten Solist:innen, Musiker:innen, Regieteam und Bewegungschor intensiv an Alessandro Scarlattis Oper „Judith & Holofernes“, die am 10. Juli 2026 Premiere feiert.

Im Mittelpunkt des diesjährigen Festivals steht ein Werk, dessen Themen aktueller kaum sein könnten: Macht, Verantwortung und die Frage, wie weit individuelles Handeln gehen darf. Die Geschichte der Judith, die ihr Volk durch die Tötung des Feldherrn Holofernes rettet, gilt als eines der ersten überlieferten politischen Attentate der Menschheitsgeschichte.

Für die diesjährige Produktion kehrt Regisseur und Bühnenbildner Hartmut Schörghofer nach Retz zurück. Besondere Aufmerksamkeit erlangte er mit seiner multimedialen Inszenierung von Wagners Ring des Nibelungen an der Ungarischen Staatsoper Budapest, die dort seit vielen Jahren regelmäßig gezeigt wird.

Auch in Retz setzt Schörghofer auf einen intermedialen Zugang. Analoge und digitale Ebenen werden miteinander verschränkt, die Architektur der Stadtpfarrkirche wird ebenso Teil der Inszenierung wie Projektionen und multimediale Elemente. So wird die Kirchenoper zum Ausgangspunkt einer zeitgenössischen Theaterästhetik, die historische Stoffe mit den Ausdrucksformen des 21. Jahrhunderts verbindet.

Die musikalische Leitung liegt erneut in den Händen von Luca De Marchi, Chefdirigent des Festival Retz und einer der profiliertesten Barockspezialisten Europas. Für die Aufführung rekonstruierte De Marchi das Werk anhand der einzigen erhaltenen Handschrift aus dem King's College London in seiner ursprünglichen Gestalt von 1697. Damit nähert sich die Retzer Aufführung der ursprünglichen Werkgestalt von Alessandro Scarlatti in besonderer Weise an. Dabei zeigen sich vor allem in der Phrasierung und in der Ornamentik einige Unterschiede zu den bisherigen, an der Zahl sehr überschaubaren Interpretationen des Werkes.

„In Retz ist so vieles möglich, weil Kunst hier kein Ausnahmezustand ist, sondern zum Selbstverständnis der Region und zum Alltag der Menschen gehört. Das inspiriert ungemein“, sagt Luca De Marchi.

Die italienische Sopranistin Carolina Lippo übernimmt die Rolle der Judith, Chiara Brunello verkörpert ihre Amme. Als Holofernes gibt Luigi Morassi sein Debüt in Retz. Der junge italienische Bassbariton war zuletzt am Theater an der Wien in Verdis Stiffelio zu erleben und wurde jüngst von der renommierten Agentur Intermusica unter Vertrag genommen. Begleitet werden die Solist:innen vom Ensemble Continuum Wien unter der Leitung von Luca De Marchi.

Auf der Bühne treffen internationale Solist:innen auf regionale Mitwirkende.

Eine besondere Rolle kommt auch dem Bewegungschor zu. Neun Teilnehmer:innen aus der Region gestalten gemeinsam mit dem Regieteam zentrale Szenen der Aufführung. Sie bringen zusätzliche Perspektiven in die Handlung ein und machen die Produktion zugleich zu einem Projekt, das professionelle Kunst und regionale Beteiligung miteinander verbindet.

Erste Einblicke in die Produktion bietet die Opernsoiree am 27. Juni im Schüttkasten Retz, bei der Intendant Christian Baier und das Kreativteam Werk, Hintergründe und künstlerisches Konzept vorstellen. Bereits am 5. Juli haben Besucher:innen zudem die Möglichkeit, die Solist:innen gemeinsam mit den italienischen Musikern Valerio Losito (Barockvioline) und Giulio Falzone (Theorbe) im Rahmen einer musikalischen Messe in der Stadtpfarrkirche Retz zu erleben.

Bis zur Premiere am 10. Juli liegen noch intensive Probenwochen vor dem Ensemble, in denen Musik, Bewegung, Licht und Raum Schritt für Schritt zur Aufführung zusammenfinden.

Festival Retz

10. bis 26. Juli 2026

Kirchenoper „Judith & Holofernes“

Premiere: 10. Juli 2026, 20:00 Uhr

www.festivalretz.at

Premiere Judith & Holofernes

Datum: 10.07.2026, 20:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Stadtpfarrkirche St. Stephan zu Retz



2070 Retz

Österreich

Judith & Holofernes

Einführung 45 Minuten vor Beginn der Vorführung. Im Anschluß "Brot&Wein".

Datum: 12.07.2026, 19:30 Uhr - 26.07.2026, 19:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Stadtpfarrkirche St. Stephan zuRetz



2070 Retz

Österreich