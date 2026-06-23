Jan Stechele zum neuen Chief Risk Officer und Mitglied der Geschäftsführung von PAYONE ernannt

Frankfurt am Main (OTS) -

Worldline [Euronext: WLN], ein führender europäischer Anbieter von Zahlungsverkehrsdienstleistungen, und die DSV-Gruppe, Kompetenzcenter Payment der Sparkassen-Finanzgruppe, haben Jan Stechele zum neuen Mitglied der Geschäftsführung und Chief Risk Officer (CRO) ihres gemeinsamen Joint Ventures PAYONE ernannt.

Er übernimmt - unter Vorbehalt der formalen Freigabe durch die Aufsichtsbehörden - ab dem 01.09.2026 die Verantwortung für das gesamte Risikomanagement und die IT von PAYONE. Damit löst er Dr. Matthias Böcker ab, der das Unternehmen zum 31.08.2026 auf eigenen Wunsch verlässt. Die von langer Hand vorbereitete Übergabe des CRO-Postens sorgt für einen nahtlosen Führungswechsel und stellt die operative Kontinuität des Unternehmens sicher.

"Wir danken Dr. Matthias Böcker für sein großes Engagement, mit dem er seit seinem Eintritt in die Geschäftsführung im Januar 2024 einen entscheidenden Grundstein für die Transformation und regulatorische Stabilität des Risikomanagements sowie die Risikokultur von PAYONE gelegt hat. Wir wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Lebensweg viel Erfolg und alles Gute", erklärt Michael Gievert, Mitglied der Geschäftsleitung der DSV-Gruppe und Aufsichtsratsvorsitzender von PAYONE. "Gleichzeitig freuen wir uns, mit Jan Stechele einen erfahrenen Risiko- und Compliance-Experten für unser Joint Venture gewonnen zu haben. Er bringt umfangreiche Erfahrung aus verschiedenen Unternehmen und Unternehmenskulturen mit und genießt eine ausgezeichnete Reputation bei deutschen und europäischen Aufsichtsbehörden."

Ottmar Bloching, CEO von PAYONE, ergänzt: "Die Risikolandschaft in der Payment-Branche birgt große Herausforderungen. Die Erfahrung von Jan Stechele, der sein Können als erfahrener Risikomanager langjährig unter Beweis gestellt und sich einen Ruf als starke Führungspersönlichkeit erworben hat, wird uns maßgeblich unterstützen, unser Risikomanagement weiter zu stärken. Er verfügt über entscheidende Kompetenzen, um die zukünftige Entwicklung von PAYONE sowie deren Wachstumsbestreben erfolgreich zu gestalten. Ich freue mich sehr auf die kommende Zusammenarbeit und begrüße ihn ganz herzlich im Namen des gesamten Managements. Ich möchte gleichzeitig die Gelegenheit nutzen, Dr. Matthias Böcker für seine hervorragenden Leistungen und die partnerschaftliche Zusammenarbeit der letzten Jahre zu danken, die stets von Offenheit und gegenseitiger Unterstützung geprägt war."

Der studierte Diplom-Kaufmann Jan Stechele hat über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie. Nach über einem Jahrzehnt bei der BayernLB in München war er die letzten Jahre in verschiedenen Fintech-Unternehmen in Frankfurt wie in Berlin tätig und hat sich eine breite transformative und regulatorische Expertise aufgebaut. Er fungierte unter anderem als Vorstand der Neobank N26. Er stößt von der Moss GmbH, einem regulierten Payment- und Ausgabenmanagement-Fintech, wo er als Geschäftsführer und Chief Risk Officer tätig ist, zu PAYONE.

Somit setzt sich die PAYONE-Geschäftsführung, die gemeinsam von Worldline und der DSV-Gruppe bestellt wurde, ab dem 01.09.2026 aus Ottmar Bloching, Chief Executive Officer (CEO), Jan Stechele, Chief Risk Officer (CRO/CTO) und Corinna Valentine, Chief Financial Officer (CFO), zusammen.

Über PAYONE

PAYONE ist ein führender Payment-Anbieter in Deutschland und Österreich. Im stationären Handel, mobil oder online - PAYONE hilft Händlern und Dienstleistern bei den Herausforderungen rund um das bargeldlose Bezahlen. Als Full Service-Zahlungsdienstleister sorgt PAYONE für digitale Bezahlprozesse, die schnell, einfach und zuverlässig funktionieren. PAYONE entwickelt individuelle Lösungen für alle Branchen und Unternehmensgrößen nach höchsten Sicherheitsstandards.

Die zukunftsweisenden Omnichannel-Konzepte aus dem Hause PAYONE helfen Händlern dabei, ihren Kunden kanalübergreifende Einkaufserlebnisse zu bieten. Dabei verfolgt PAYONE das Ziel, integriertes Payment über alle Touchpoints hinweg zu ermöglichen. PAYONE verarbeitet für 277.000 Kunden 7,6 Milliarden Transaktionen pro Jahr. Darüber hinaus hält das Unternehmen mit seinen rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an drei Standorten zahlreiche Mehrwert-Services bereit, die weit über das klassische Payment-Geschäft hinausgehen. PAYONE ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Worldline und der DSV-Gruppe. PAYONE arbeitet europaweit für namhafte globale Marken ebenso wie für kleine und mittelgroße Unternehmen. Dazu zählen beispielsweise die Deutsche Bahn, Rossmann, notebooksbilliger.de und Sansibar. www.payone.com

Über Worldline

Worldline [Euronext: WLN] ist Europas führender Betreiber kritischer Infrastrukturen und Zahlungsdienste. Der Konzern bietet seinen Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette einzigartiges Know-how zur Abwicklung und Sicherung von Zahlungen und fördert so deren Wachstum. Mithilfe des Strategieplans für 2030 und technologischer Innovationsfähigkeit will sich Worldline als europäischer Referenzpartner für Händler und Finanzinstitute im Zahlungsverkehr weiter etablieren. Mit über 1,2 Millionen Kunden erzielte Worldline im Jahr 2025 einen Umsatz von 4 Mrd. Euro. Worldline.com

Über die DSV-Gruppe

Die DSV-Gruppe ist zentraler Dienstleister für die Sparkassen-Finanzgruppe, dem deutschen Marktführer im Bereich der Finanzdienstleistungen. Sie erwirtschaftet einen Konzernumsatz von mehr als 902 Millionen Euro (2024). Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart ist bundesweit präsent und beschäftigt 2.764 Mitarbeitende. Drei fachlich spezialisierte Kompetenzmarken entwickeln innovative Lösungen für Sparkassen, Verbände und Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe: S-Communication Services, S-Payment und S-Management Services. Ergänzend richtet sich das Angebot unter S-Public Services an Städte und Kommunen.