Agri-PV-Anlage Burgkirchen liefert grünen Strom und sorgt für glückliche Schafe

Wien (OTS) -

Die oekostrom AG hat ihre Agri-Photovoltaikanlage in Burgkirchen (Bezirk Braunau, OÖ) am 3. Juni erfolgreich in Betrieb genommen. Das Kraftwerk verbindet erneuerbare Stromerzeugung mit landwirtschaftlicher Nutzung und zeigt, wie Energiewende und Landwirtschaft sinnvoll Hand in Hand gehen können. Für die Anlage wurden rund 3.300 Solarmodule in Ost-West-Ausrichtung installiert. Gleichzeitig wird die Fläche als Weideland für Schafe genutzt. Das Projekt wurde gemeinsam mit regionalen Partnerunternehmen umgesetzt.

Die Anlage verfügt über eine Leistung von rund 2 MWp und 1,7 MW Engpassleistung und erzeugt jährlich etwa 1,97 GWh sauberen Strom – genug, um rund 600 Haushalte mit erneuerbarer Energie zu versorgen. Dabei werden jährlich rund 400 Tonnen CO₂ eingespart.

Schafe übernehmen die Grünflächenpflege

Besonders macht das Projekt die doppelte Nutzung der Fläche: Unter den PV-Modulen weiden bereits die Schafe und übernehmen die nachhaltige Pflege der Grünflächen unter den Modulen. Gleichzeitig bieten die Paneele den Tieren Schutz vor Wind und Regen und spenden an besonders heißen Sommertagen Schatten.

Auch die landwirtschaftliche Nutzung der Fläche ist langfristig gesichert. Der benachbarte Bewirtschafter der Anlage ist auf Schafhaltung spezialisiert und baut außerdem Lavendel an. Damit bleibt die Fläche nicht nur ein Ort für erneuerbare Energie, sondern auch Teil regionaler Landwirtschaft und Wertschöpfung.

Regionales Projekt mit starken Partnern

Errichtet wurde die Anlage gemeinsam mit österreichischen Unternehmen und in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde vor Ort. Die erfolgreiche Inbetriebnahme markiert einen weiteren Schritt beim Ausbau erneuerbarer Energien in Oberösterreich.

„Mit Projekten wie in Burgkirchen zeigen wir, wie eine regionale Energiewende funktionieren kann, gemeinsam mit der Landwirtschaft und im Einklang mit der Natur. Wir erzeugen erneuerbaren Strom dort, wo er gebraucht wird, und schaffen gleichzeitig einen Mehrwert für das industriell geprägte Innviertel“, sagt Christoph Grosssteiner, Geschäftsführer der oekostrom Produktions GmbH.

Ausbau der Agri-PV in Oberösterreich

Mit Burgkirchen setzt die oekostrom AG ihren Ausbau der regionalen Solarstromproduktion in Oberösterreich fort. Agri-PV-Projekte spielen dabei eine zentrale Rolle, weil sie erneuerbare Energieerzeugung auf Böden mit geringem landwirtschaftlichem Ertrag ermöglicht. Der schlottrige Boden neben der Mattig verdunstet durch die Solarmodule weniger und macht die landwirtschaftliche Fläche resilienter in Bezug auf die steigende Klimaerhitzung. Die heranwachsende Sichtschutzhecke mit 8 Meter Breite bindet die Anlage in das Landschaftsbild mit ein, verhindert Blendungen und bietet diversen Wildtieren ein neues Habitat.

Fotocredit: oekostrom AG/Pascal Liedtke

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