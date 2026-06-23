Klagenfurt (OTS) -

Der Geruch von Benzin liegt bereits in der Luft, die Motoren stehen bereit: Am Samstag, dem 27. Juni 2026, ist es endlich so weit: Masters of Dirt Freestyle Firestorm macht Halt im Wörthersee Stadion Klagenfurt.

Zehn Jahre nach dem spektakulären Debüt der weltbekannten Freestyle-Show im Wörthersee Stadion kehrt Masters of Dirt zurück an jenen Ort, an dem bereits Geschichte geschrieben wurde. Gleichzeitig ist die Veranstaltung die einzige Stadion-Show der aktuellen Masters of Dirt Tour und verspricht damit ein Erlebnis der Superlative.

Mit einer einzigartigen Kombination aus Freestyle-Motocross, BMX, Mountainbike, Snowmobile, Buggy-Stunts, Pyrotechnik und spektakulären Showeinlagen sprengt Masters of Dirt einmal mehr die Grenzen des Vorstellbaren. Die Besucher*innen dürfen sich auf eine Produktion freuen, die größer, lauter und spektakulärer ist als je zuvor.

Fan Village: Einstimmen auf den Adrenalinkick

Bereits vor Showbeginn lädt das Masters of Dirt Fan Village zum Verweilen ein. Neben einem gastronomischen Angebot von Tomi Yama erwarten die Besucher*innen weitere Erlebnisstationen. Unter anderem stehen ein Tattoo-Artist sowie ein Barber bereit und sorgen für das passende Feeling, bevor die Motoren im Stadion so richtig aufheulen. Das Fanvillage wird von 13.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.

BE A Wellcard VIP

Für alle, die das Event auf höchstem Niveau erleben möchten, bietet der BE A Wellcard VIP-Bereich ein exklusives Rundum-Erlebnis.

Die VIP-Gäste profitieren von:

VIP-Parkplatz direkt beim Stadion ab 16:30 Uhr

Zugang zur exklusiven VIP Area ab 17:00 Uhr

Exklusivem Themenbuffet von 17:00 bis 20:00 Uhr

Getränken inklusive von 17:00 bis 22:00 Uhr

Top-Sitzplätzen auf der VIP-Tribüne

Zugang zur Aftershow Party in der VIP Area (Getränke ab 22:00 Uhr gegen Bezahlung)

Neben der erstklassigen Verpflegung sorgt ein DJ der Eventstage Klagenfurt bereits vor Showbeginn für die passende Stimmung und läutet einen unvergesslichen Abend ein.

Offizielle Aftershow Party

Wer nach der Show noch nicht genug hat, kann direkt weiterfeiern: Die Eventstage Klagenfurt veranstaltet die offizielle Masters of Dirt Aftershow Party. Unmittelbar nach Ende der Stadion-Show öffnen sich die Türen für die Besucher*innen, um gemeinsam einen actiongeladenen Abend ausklingen zu lassen.

Anreise und Parkmöglichkeiten

Die Anreise zum Wörthersee Stadion ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich.

Parkmöglichkeiten stehen beim Minimundus, auf den ausgewiesenen Flächen gegenüber des Minimundus sowie beim Autobahnzubringer A2 zur Verfügung. Für VIP-Gäste gibt es einen eigenen Parkplatz direkt gegenüber dem Haupteingang des Stadions.

Für eine möglichst stressfreie An- und Abreise empfehlen die Veranstalter jedoch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Die ÖBB haben ihre Kapazitäten rund um die Veranstaltung erweitert. Auch die Stadtwerke Klagenfurt passen ihr Busangebot an und bedienen das Stadion mit verstärkten sowie angepassten Linienführungen über die wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Stadt.

Informationen zu Fahrplänen, Haltestellen und Sonderverbindungen finden Besucher*innen auf den Websites der ÖBB sowie der Stadtwerke Klagenfurt.

Alle weiteren Informationen rund um Masters Of Dirt werden über die Social Media-Kanäle von Semtainment kommuniziert.