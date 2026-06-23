Wiener Wasserfest am 26. Juni: cool & nachhaltig – Sei dabei!

Wien (OTS) -

Am Freitag, 26. Juni 2026, verwandelt sich der Wasserspielplatz Wasserturm in Favoriten von 9 bis 18 Uhr wieder in einen Treffpunkt für Familien, Schulklassen und alle, die Wasser mit allen Sinnen erleben möchten. Wiener Wasser lädt zu einem abwechslungsreichen Fest rund um Trinkwasser, Klimaschutz und nachhaltiges Handeln ein.

Stationenpass-Rallye begeistert Tausende

Im Mittelpunkt stehen zahlreiche Spiel- und Erlebnisstationen sowie ein buntes Bühnenprogramm mit dem beliebten Radio-Wien-Moderationsduo Robert Steiner und Rolf Rüdiger. Ergänzt wird das Angebot durch Mitmachaktionen, Experimente und Vorführungen rund um Umwelt und Wasser. Bei der Stationenpass-Rallye gilt es, Aufgaben bei zehn Stationen zu meistern. Dafür gibt es am Ende ein nachhaltiges Goodie: die „Nachbarinnen in Wien“ haben aus ausgemusterten Baustellentransparenten von Wiener Wasser nachhaltige Upcycling-Taschen hergestellt.

Kostenloses Fahrradservice

Für sportliche Herausforderungen beim Wasserfest sorgt dieses Jahr wieder der Kletterturm der Naturfreunde. Ein weiteres Highlight ist ein kostenloses Fahrradservice, bei dem kleine Reparaturen direkt vor Ort erledigt werden. „Das ist ein wichtiger Beitrag zu nachhaltiger Mobilität und gelebter Kreislaufwirtschaft“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Der Zugang zum Radservice ist ausschließlich über den „Zugang Raxstraße“ möglich.

Auch bei den Aussteller*innen gibt es Zuwachs: erstmals präsentieren sich der Verein Puls, World Vision und die Österreichische Wasserrettung mit Informations- und Mitmachangeboten. Gemeinsam mit zahlreichen Partnerorganisationen vermitteln sie Wissen zu Umwelt-, Klima- und Gesellschaftsthemen auf spielerische Weise.

Meet & Greet mit Star Wars-Legion und Spieler*innen des FK Austria Wien

Beim Meet & Greet-Zelt warten sogenannte Walking Figures aus dem Star Wars-Universum. Die Austrian Garrison ist ein Ableger der 501st Legion mit dem Motto „Bad Guys Doing Good – Bösewichte tun Gutes!“

Außerdem stehen Spieler*innen des FK Austria Wien für Fotos und Autogramme zur Verfügung.

Wasserturm und Wasserbehälter besichtigen

Wer den historischen Wasserturm oder den Wasserbehälter Wienerberg bei einer Führung (Anmeldung vor Ort) besichtigen möchte, hat dazu den ganzen Tag Gelegenheit. Der Wasserspielplatz bietet mit seinen Wasserattraktionen zudem die ideale Möglichkeit für eine sommerliche Abkühlung. Badekleidung und Sonnenschutz nicht vergessen!

Green und Öko-Event

Das Wiener Wasserfest wird als Green und Öko-Event durchgeführt. Besucher*innen sind eingeladen, ihre Trinkflasche mitzubringen und kostenlos mit Wiener Hochquellwasser zu befüllen – für mehr Nachhaltigkeit und weniger Einwegverpackungen. Wiener Wasser empfiehlt mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad anzureisen.

Weitere Informationen sowie das aktuelle Bühnenprogramm finden Sie unter www.wien.gv.at/wasserfest

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)