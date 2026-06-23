Totschnig beim AGRIFISH: Österreich fordert starke GAP und mehr Unterstützung für Aquakultur

Wien (OTS) -

Am Montag, den 22.06.2026 und am Dienstag, den 23.06.2026, findet in Luxemburg der Rat der EU-Agrarministerinnen und Agrarminister statt. Der Schwerpunkt des zweitägigen Agrarministerrats liegt auf der Europäischen Fischereipolitik (GFP) nach 2027 sowie auf der Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach 2027.



Im Bereich der Fischerei beraten die Ministerinnen und Minister über die Verordnung zur Förderung von Fischerei, Aquakultur und Meerespolitik für den Zeitraum 2028 bis 2034. Diese ist die Nachfolgeregelung des Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF). Österreich unterstützt eine rasche Einigung.



Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig: „Die Fischproduktion in Österreich ist naturgemäß nur begrenzt möglich. Gleichzeitig setzen Überfischung und Klimawandel die Fischbestände weltweit massiv unter Druck. Aus diesem Grund müssen wir die Aquakultur in der EU deutlich stärker forcieren und den Selbstversorgungsgrad von derzeit rund 8 % der in Österreich erhöhen. Die österreichische Fischereiwirtschaft produziert unter höchsten Standards und in hervorragender Qualität. Das Know-how ist vorhanden, jetzt gilt es, das Potenzial zu nutzen und dafür braucht es eine bessere finanzielle Unterstützung der Aquakultur.“



Um die Aquakultur in der GFP stärker in den Fokus zu rücken, braucht es schnellere Genehmigungsverfahren, mehr Investitionen in Innovation und Forschung, einen leichteren Zugang zu Finanzierungen für kleine Betriebe sowie langfristige Planungssicherheit, um den Sektor attraktiver zu machen.



GAP: Ausreichend Mittel und Flexibilität gefordert

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach 2027. Unter dem Leitmotiv „Flexibilität, Subsidiarität und gemeinsame EU-Ziele“ wird über die künftige Ausgestaltung der GAP beraten. Für Österreich sind die Prioritäten klar.



Totschnig: „Die EU braucht eine flächendeckende, produzierende Landwirtschaft und die GAP ist das effektivste Instrument dies zu garantieren. In den Verhandlungen dazu setzt Österreich drei Schwerpunkte. Ausreichende Finanzierung, Gestaltungsfreiraum und klare Zuständigkeiten was die Umsetzung angeht. Landwirtschaftspolitik muss Sache des Landwirtschaftsministeriums bleiben. Wir verhandeln seit einem Jahr und haben bisher viel erreichen können, um die Landwirtschaft als prioritären Politikbereich abzusichern.“



Der Rat für Landwirtschaft und Fischerei (AGRIFISH) tagt letztmals unter dem Vorsitz Zyperns. Mit 1. Juli übernimmt Irland den Vorsitz im Rat der Europäischen Union.