Blutspenden bei Hitze? Rotkreuz-Arzt: „Unbedenklich, und für den anstehenden Sommer sogar dringend benötigt!“

Wien (OTS) -

Seit mittlerweile einer Woche hält die Hitzewelle österreichweit an und die Temperaturen sollen in den kommenden Tagen sogar noch weiter steigen. Viele Menschen fragen sich, ob eine Blutspende bei dieser Hitze schädlich für ihren Kreislauf ist. Dr. Simon Gänsdorfer, Transfusionsmediziner und stellvertretender medizinischer Leiter der Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und das Burgenland beim Österreichischen Roten Kreuz, gibt Entwarnung: „Eine Blutspende ist auch bei hohen Temperaturen möglich und ungefährlich, solange man sich körperlich wohlfühlt und viel trinkt – das gilt aber ohnehin vor jeder Spende. Wer bereits Kreislaufprobleme hat, sollte besser verzichten. Beim medizinischen Gespräch vor der Spende klären das auch nochmal unsere Ärztinnen und Ärzte mit den Spenderinnen und Spendern ab.“

So ist man bestens vorbereitet für eine Spende bei hohen Temperaturen:

Ausreichend Wasser, ungesüßte Tees oder Säfte trinken – zwei bis drei Liter über den Tag verteilt.

Den Körper vorher mit Kohlenhydraten (Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte) versorgen.

Körperliche Anstrengung sowie pralle Sonne vermeiden und den Körper, soweit möglich, abkühlen.

Ruhepause von mindestens 30 Minuten nach der Spende unbedingt einhalten.

„Dann steht einer Blutspende auch an heißen Tagen nichts im Wege“, so Dr. Gänsdorfer, der zum Blutspenden aufruft: „In den Sommermonaten sinkt die Bereitschaft zum Blutspenden – aber Geburten, akute Notfälle oder die Versorgung chronisch kranker Menschen machen trotz der Temperaturen keine Pause. Blut ist nicht künstlich herstellbar, und alle 90 Sekunden wird in Österreich eine Blutkonserve benötigt. Für viele Menschen entscheidet sie über Leben und Tod. Informieren Sie sich auf www.blut.at über Blutspendeaktionen in Ihrer Nähe und vereinbaren Sie gleich einen Termin!“

Erste Hilfe bei Hitzenotfällen

Ausreichend zu trinken, den Körper zu schonen und zwischendurch für Abkühlung zu sorgen, wird übrigens nicht nur Blutspender:innen geraten. Mehr Tipps zum richtigen Verhalten bei Hitze finden Sie auf der Webseite des Österreichischen Roten Kreuzes unter www.roteskreuz.at/hitzewelle.

Sollte trotzdem ein Hitzenotfall – Hitzschlag oder Sonnenstich – eintreten, erkennen Sie ihn an Symptomen wie Kopfweh, Übelkeit, hochroter Kopf, erhöhte Körpertemperatur, Schwindel, Schüttelfrost oder Krämpfe. „Besonders gefährdet sind ältere Menschen oder Kinder, da sie weniger schwitzen und somit die Wärme schlechter regulieren. Im schlimmsten Fall kann ein Hitzenotfall lebensbedrohlich werden“, warnt Rotkreuz-Chefarzt Dr. Wolfgang Schreiber.

Bei den ersten Anzeichen ist daher umgehendes Handeln gefragt:

Betroffene Person in den Schatten bringen oder Schatten erzeugen, etwa mit einer Alu-Rettungsdecke.

Alkohol- und koffeinfreie Getränke – Wasser, Tee, ungesüßte Fruchtsäfte – zu trinken geben.

Kopf und Nacken mit feuchten Tüchern kühlen.

Person in eine angenehme Position mit erhöhtem Oberkörper bringen, bei Kreislaufproblemen auf den Boden legen und Beine hochlagern.

Wenn sich der Zustand nicht rasch bessert, Ärzt:in kontaktieren oder Notruf wählen.

Gefahr Badeunfälle: Zwei Männer am Wochenende ertrunken

Viele Menschen suchen bei großer Hitze Abkühlung beim Schwimmen, wobei es leider auch zu Badeunfällen kommen kann. So sind am vergangenen Sonntag innerhalb weniger Stunden zwei Badegäste in der Alten Donau ums Leben gekommen.

Rotkreuz-Chefarzt Schreiber rät: „Bei plötzlicher Abkühlung kann es zu Kreislaufproblemen kommen – dagegen hilft eine kurze Dusche vor dem Schwimmen. Vermeiden Sie auch Baden unter Alkoholeinfluss. Personen, die nicht schwimmen können, sollten nie aus den Augen gelassen werden. Achten Sie besonders auf Kinder und ältere Menschen und zögern Sie nicht, die Badeaufsicht zu verständigen, wenn Ihnen gefährliche Situationen auffallen. Alarmieren Sie bei einem Notfall die Rettungskräfte und beginnen Sie sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen.“

Team Österreich-Karte der kühlen Orte: Team Österreich Sommerfrische

Fotos: Hier klicken