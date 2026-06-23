SP-Bayat/Varga: SPÖ Döbling setzt auf Jugendschutz, Prävention und Sicherheit statt Symbolpolitik

Wien (OTS) -

Im Rahmen der Sitzung der Katastrophenschutz- und Sicherheitskommission Döbling stand das Thema Jugendbanden und Jugendkriminalität im Mittelpunkt der Beratungen. Die SPÖ Döbling begrüßt den sachlichen Austausch und bekräftigt ihre klare Haltung nach Sicherheit für die Bevölkerung und wirksamen Jugendschutz.

„Sicherheit entsteht dort, wo Verantwortung übernommen wird, dauerhaft, entschlossen und ohne gesellschaftliche Spaltung. Jugendkriminalität und das Sicherheitsgefühl der Menschen in Döbling müssen ernst genommen werden. Dafür braucht es keine kurzfristigen Debatten, sondern konsequente und beharrliche Arbeit. Wer politische Verantwortung trägt, muss sich diesem Thema mit Ausdauer widmen und gemeinsam mit Verwaltung, Stadt, Sicherheitsbehörden und den Erziehungsberechtigten so lange an Lösungen arbeiten, bis sich alle Menschen in Döbling sicher fühlen und das respektvolle Miteinander gestärkt wird“, betont Mahboobeh Bayat, stellvertretende Bezirksvorsteherin.

„Darum danken wir der Polizei Wien, Verein Wiener Jugendzentren, der Kinder- und Jugendhilfe, JU9TEEN sowie allen Beteiligten im Bezirk ausdrücklich für ihre engagierte Arbeit und die konstruktiven Gespräche. Unser gemeinsames Anliegen ist die Sicherheit im Bezirk. Darum fordern wir mehr Mittel für Gewaltprävention, Jugend- und Schulsoziarbeit und starke Vernetzung zwischen den Einrichtungen. Langfristig lösen wir das Problem nicht durch Wegsperren, sondern indem wir gemeinsam die Lebensrealitäten dieser Jugendlichen verändern“, hält Claudia Varga, Bezirksrätin und Fraktionssprecherin der Sicherheitskommission des sozialdemokratischen Klubs in der SPÖ Döbling fest.

Die SPÖ Döbling spricht sich weiterhin für konsequentes Einschreiten bei Straftaten einerseits sowie Prävention, Betreuung, Ausbildung und Resozialisierung andererseits aus.

„Als Fraktion haben wir uns in den vergangenen Wochen intensiv für das Polizei-Volksbegehren eingesetzt. Wir fordern mehr Polizeipräsenz im öffentlichen Raum, bessere Arbeitsbedingungen und eine ausreichende personelle Ausstattung der Exekutive. Zur politischen Arbeit gehört es aber auch, Fehlentwicklungen frühzeitig entgegenzuwirken, Perspektiven zu schaffen und klare Grenzen dort aufzuzeigen, wo Regeln und Gesetze missachtet werden“, so Mahboobeh Bayat abschließend.