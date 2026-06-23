Wien diskutiert Zukunft des Nachtlebens

Wien (OTS) -

Wie kann das Wiener Nachtleben auch in Zukunft lebendig, vielfältig und zukunftsfähig bleiben? Dieser Frage widmete sich die Vienna Club Commission beim Symposium „Perspektiven Wiener Nachtleben“ im Wappensaal des Wiener Rathauses. Rund 100 Vertreter*innen aus Politik, Verwaltung, Clubkultur, Nachtwirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft folgten der Einladung, um über die Zukunft des Wiener Nachtlebens zu diskutieren. Im Mittelpunkt standen konkrete Fragen zu Stadtentwicklung, Standortsicherung, Lärmschutz, Förderung, Internationalisierung, Sicherheit und Jugendkultur.

„Ein vielfältiges Nachtleben ist ein wesentlicher Bestandteil einer lebendigen Stadt. Clubkultur schafft Räume für kulturelle Entfaltung, Begegnung und gesellschaftlichen Zusammenhalt und bietet insbesondere jungen Menschen Möglichkeiten zur Teilhabe und Mitgestaltung“, betonen Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling anlässlich des Symposiums.

Das Symposium stand unter dem Leitmotiv „Nachtpolitik ist Stadtpolitik“ und machte deutlich, dass Clubkultur längst ein wesentlicher Bestandteil urbaner Infrastruktur, kultureller Entwicklung und wirtschaftlicher Wertschöpfung ist. Ziel des Symposiums war es, zentrale Akteur*innen an einen Tisch zu bringen und gemeinsame Perspektiven für die Weiterentwicklung der Wiener Nachtpolitik zu erarbeiten.

Clubkultur als kulturelle Ressource

„Clubkultur ist weit mehr als Freizeitgestaltung. Sie schafft kulturelle Freiräume, ermöglicht künstlerische Innovation und bringt Menschen unterschiedlichster Hintergründe zusammen. Das Symposium hat eindrucksvoll gezeigt, wie groß das Potenzial der Wiener Clubkultur ist und wie wichtig es ist, ihre Entwicklung gemeinsam weiterzudenken“, betont Wiens Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Jugendkultur braucht Freiräume

Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling dazu: „Clubs, Konzerte und Bars sind für viele junge Menschen Orte der Begegnung und des Ausprobierens. Gerade dort treffen unterschiedlichste Lebenswelten aufeinander, und genau das macht ein gutes Nachtleben auch zu einer Frage von Integration und Teilhabe. Ein lebendiges und gut funktionierendes Nachtleben gehört zu einer Stadt wie Wien dazu.“

Nachtpolitik als Standortfrage

Für den Landtagsabgeordneten und Gemeinderat Alexander Ackerl zeigt das Symposium die Bedeutung des Themas für Stadtentwicklung und Wirtschaftsstandort Wien: „Clubkultur und Nachtwirtschaft sind wichtige Standortfaktoren für Wien – besonders für junge Menschen. Sie schaffen Wertschöpfung, beleben Stadtteile und tragen zur internationalen Attraktivität unserer Stadt bei.“

Fünf Jahre Vienna Club Commission: Bilanz und Ausblick

Das Symposium bildete zugleich den Rahmen für eine Bilanz der ersten fünf Jahre Vienna Club Commission. Seit ihrer Gründung im Jahr 2022 arbeitet sie an der Schnittstelle von Politik, Verwaltung, Clubkultur und Nachtwirtschaft und entwickelt Projekte zur Stärkung des Wiener Nachtlebens. Zu den Schwerpunkten zählen unter anderem Standortsicherung, Beratung, Vernetzung, Awareness-Arbeit sowie die internationale Sichtbarkeit der Wiener Clubkultur.

„Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie groß das Potenzial gemeinsamer Nachtpolitik in Wien ist. Mit der Vienna Club Commission ist eine Plattform entstanden, die unterschiedliche Perspektiven zusammenführt und konkrete Lösungen entwickelt. Das Symposium war ein wichtiger Schritt, um die nächsten Ziele in Richtung 24-Stunden-Stadt gemeinsam zu definieren und die Zukunft des Wiener Nachtlebens aktiv zu gestalten“, so Martina Brunner, Geschäftsführung der Vienna Club Commission.

Die Ergebnisse der fünf thematischen Arbeitsgruppen werden nun ausgewertet und fließen in die weitere Arbeit der Vienna Club Commission ein. Im Fokus stehen dabei die langfristige Sicherung clubkultureller Infrastruktur, faire Rahmenbedingungen für Veranstalter*innen und Kulturschaffende sowie die Weiterentwicklung einer zukunftsorientierten Wiener Nachtpolitik.