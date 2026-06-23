Normen neu denken: Österreich startet Dialog über Vereinfachungen

Wien (OTS) -

Austrian Standards übernimmt damit eine aktive Rolle in der Entbürokratisierungs-Agenda. Als österreichische Stimme im international und europäisch geprägten Normungsgeschehen richtet die Organisation ihren Fokus verstärkt auf jene Bereiche, in denen sie auf nationaler Ebene Impulse setzen und Vereinfachungen vorantreiben kann. Dazu wurde die Gründung des Dialogforums „Gemeinsam vereinfachen“ beschlossen.

Zur Teilnahme eingeladen werden alle wesentlichen heimischen Stakeholder aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Zivilgesellschaft. Am 24. September 2026 findet das Forum erstmals bei Austrian Standards in der Heinestraße in Wien statt. Während man im „House of Standards & Innovation“ auf Hochtouren an den dringend benötigten Normen für KI, Quantencomputing und Co. arbeitet, nimmt man parallel mit seinen Dialoggruppen Bereiche unter die Lupe, in denen Vereinfachungspotenziale im Bereich der Standardisierung identifiziert werden sollen.

Vom Dialog zur Umsetzung

Bei Austrian Standards rechnet man mit zwei Gesprächsschwerpunkten. Zum einen sind das Vereinfachungsmaßnahmen, die im unmittelbaren Entscheidungsbereich von Austrian Standards liegen. Zum anderen erwartet man den Ruf nach mehr Klarheit und Schlankheit überall dort, wo Behörden und Verwaltung Regelwerke mit Standards unterstützen. Hier beschränken sich die Spielräume der Gastgeberin in erster Linie auf Empfehlungen. Diese werden parallel zu den Maßnahmen in den Arbeitsphasen nach dem Dialogforum erstellt.

„ Standards sind kein Selbstzweck, sondern ein Werkzeug, das Unternehmen in der Praxis unterstützt – sie sollen Prozesse vereinfachen, Orientierung geben, Sicherheit schaffen und Innovation ermöglichen. Mit dem Dialogforum ‚Gemeinsam vereinfachen‘ wollen wir deshalb ganz bewusst einen aktiven Beitrag leisten, um Vereinfachungen dort anzustoßen, wo sie wirklich Wirkung entfalten und ein einfacheres und damit attraktiveres Unternehmer:innentum in Österreich fördern “, gibt Austrian-Standards-CEO Valerie Höllinger die Richtung vor.

Standards als starke, einfach zugängliche Wachstumsfaktoren

Standards leisten seit Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag zur österreichischen Volkswirtschaft und wirken sich positiv auf Produktivität, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit aus. Wie eine Studie belegt, sind Standards in Österreich für rund 20 % des realen BIP-Wachstums (entspricht 1 Milliarde Euro pro Jahr) verantwortlich. Rund 30 % des Wachstums bei der Arbeitsproduktivität sowie rund 6,5 % des jährlichen Beschäftigungswachstums (1.500 Vollzeitäquivalente) in Österreich sind auf Standards zurückzuführen. Im global angespannten Wirtschaftsklima ist es somit wichtig, auf diese positiven Effekte der Standardisierung zu setzen und österreichischen Unternehmen mit verlässlichen, verständlichen Standards weiterhin den Anschluss an nationale und internationale Märkte zu sichern.

Damit wird deutlich, welche zentrale Rolle Standards und die Standardisierung insgesamt für Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung in Österreich spielen. Als unabhängige Plattform bündelt Austrian Standards Fachwissen und ermöglicht einen konstruktiven Dialog. Das Dialogforum „Gemeinsam vereinfachen“ eröffnet den Raum, um Herausforderungen gemeinsam zu analysieren und neue Impulse für die Weiterentwicklung der Standardisierung zu gewinnen.

Bilder zum Download sind hier verfügbar: Valerie Höllinger

Fotorechte: ©feelimage / Felicitas Matern