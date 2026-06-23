Gemeinschaft und Zuversicht durch Musik – Ein Wiener Festival verbindet die musikalische Jugend über Kontinente

Wien (OTS) -

Nach fast 20 Jahren wird das SCL Festival heuer zum ersten Mal nicht nur in Wien, sondern kurz darauf auch in Südafrika stattfinden. Noch mehr junge Musiker:innen sollen so in den Genuß kommen gemeinsam die Musik zu feiern. Nicht nur zahlreiche neue Ensembles treffen hier aufeinander, ein paar alte Gesichter sind auch dabei. Ensembles die in früheren Jahren in Wien aufgetreten sind und sich darauf freuen, das musikalische Erlebnis um weitere kulturelle Sphären bereichern zu können.

Ein Ensemble sticht dabei in vielerlei Hinsicht heraus: das Vocal District Project aus Graz. Als einziges Ensemble wird der Chor dieses Jahr sowohl beim Festival in Wien als auch in Südafrika dabei sein. Das Ensemble der Grazer Schule BORG Dreierschützengasse entstand wenige Monate nach den tragischen Ereignissen an der Schule und steht heute für Zusammenhalt, Hoffnung und die verbindende Kraft des gemeinsamen Musizierens. Die Auftritte des Vocal District Project in Wien und Südafrika zeigen eindrucksvoll, welche Rolle Musik für Gemeinschaft und Zuversicht spielen kann. Für einen Chor und seine Mitglieder, aber auch für die Teilnehmer des Festivals und den Zuhörer, der sich auf das musikalische Abenteuer einlässt.

Seit 2007 bringt das Summa Cum Laude International Youth Music Festival (SCL Festival) einmal im Jahr rund 2000 Kinder und Jugendliche aus aller Welt in Wien zum gemeinsamen Musizieren zusammen. Anfang Juli ist es wieder soweit, junge Talente werden ihre Instrumentenkoffer auspacken oder ihre Stimmen erklingen lassen. Junge Orchester und Chöre aus 20 Ländern werden ein paar der renommiertesten Bühnen des Landes erobern und dem Publikum ihr Können präsentieren. Jedes Jahr aufs Neue entstehen durch die gemeinsamen Erlebnisse Freundschaften, die mitunter Kontinente überbrücken, geknüpft durch die eine Sprache, die allen gemein ist, die Sprache der Musik.