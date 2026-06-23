ÖIT: Wiener Meeting-Venues holen Top-Platzierungen

Wien (OTS) -

Beim Österreichischen Innovationspreis Tourismus (ÖIT) 2026, der an besonders innovative Einrichtungen im Tourismus und in der Freizeitwirtschaft vergeben wird, schafften es die Halle E+G im MuseumsQuartier und das Austria Center Vienna unter die besten Veranstaltungszentren landesweit. Während das Austria Center Vienna den ersten Platz in der Kategorie 3 (über 1.000 Teilnehmer:innen) belegte, erreichte die Halle E+G den dritten Platz in der Kategorie 2 (bis zu 1.000 Teilnehmer:innen).

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Der Österreichische Innovationspreis Tourismus (ÖIT) stellte heuer den Kongress- und Tagungsbereich in den Mittelpunkt und unterstreicht damit die Bedeutung dieses Segments für die Standort- und Destinationsentwicklung. Wien konnte dabei einmal mehr seine Stärke als führende Meeting-Destination unter Beweis stellen: Das Austria Center Vienna wurde in der Kategorie für Großveranstaltungen mit über 1.000 Teilnehmer:innen mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Auch die Halle E+G im MuseumsQuartier Wien überzeugte und erreichte in der Kategorie bis 1.000 Teilnehmer:innen den dritten Platz. Die Auszeichnungen unterstreichen die internationale Wettbewerbsfähigkeit und Vielfalt des Wiener Angebots im Kongress- und Tagungsbereich.

Norbert Kettner, Geschäftsführer des WienTourismus

„Mit dem Austria Center Vienna und der Halle E+G wurden zwei Venues ausgezeichnet, die exemplarisch für die Vielfalt und Qualität der Wiener Meetingbranche stehen. Das Austria Center Vienna als größtes Kongress- und Veranstaltungszentrum Österreichs mit jahrzehntelanger Erfahrung ebenso wie die Halle E+G, die mit einem breiten Spektrum von Kultur- bis Businessveranstaltungen überzeugt. Dieser vielfältige Angebotsmix macht die Meeting Destination Wien insgesamt noch stärker und unterstreicht unsere Position als führende Tagungsmetropole. Ich gratuliere den Gewinner-Venues herzlich und danke für die langjährige, ausgezeichnete Zusammenarbeit.“

Dominic Schmid, Spartenobmann Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien

„Der Kongress- und Eventtourismus ist ein Eckpfeiler des touristischen Erfolgs unserer Stadt. Daher ist es auch wichtig, die Angebote ständig weiterzuentwickeln. Die beiden Wiener Innovationsprojekte sind ein toller Beweis dafür, dass die Branche nie stillsteht.“

Susanne Baumann-Söllner, Vorständin für Kongressmanagement und Sprecherin des Vorstands des Austria Center Vienna

„Der Österreichische Innovationspreis Tourismus bestätigt unseren Anspruch, den Tagungs- und Kongresstourismus aktiv weiterzuentwickeln und ist für uns eine große Anerkennung und zusätzliche Motivation. Innovation, digitale Lösungen und nachhaltige Konzepte sind zentrale Faktoren für internationale Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöpfung am Standort. Als eines der führenden Kongresszentren leisten wir dazu einen wesentlichen Beitrag. Der Preis ist eine Auszeichnung für unser gesamtes Team, das täglich daran arbeitet, neue Ideen umzusetzen.“

Wiebke Stockinger, Geschäftsführerin Halle E+G

„Wir freuen uns unglaublich über diese Auszeichnung. Es ist eine große Ehre für die Halle EG, gemeinsam mit so vielen inspirierenden und herausragenden Tourismusbetrieben und Locations gewürdigt zu werden. Diese Anerkennung bestätigt unseren Weg, mit Leidenschaft, Kreativität und viel Herz besondere Erlebnisse zu schaffen. Mein Dank gilt unserem großartigen Team sowie allen Partnerinnen und Partnern, die unsere Vision mittragen und jeden Tag mit Begeisterung zum Leben erwecken. Dieser Preis ist für uns nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch Ansporn, weiterhin mit Mut, Innovationskraft und echter Leidenschaft die Zukunft unserer Hallen zu gestalten.“

Am Podest: ACV und Halle E+G

Das Austria Center Vienna wurde 1987 eröffnet und befindet sich direkt neben der UNO-City in Wien-Donaustadt. Es zählt mit einer Kapazität von bis zu 22.800 Personen zu den größten Kongress- und Veranstaltungszentrum Österreichs. Auf fünf Ebenen bietet es mehr als 26.000 m² Veranstaltungs- und Ausstellungsfläche sowie 21 Säle und 134 Meetingräume für unterschiedlichste Eventformate. Die Halle E+G befindet sich im MuseumsQuartier Wien und ist in der ehemaligen Winterreithalle untergebracht. Seit 2001 dient sie als vielseitige Veranstaltungsstätte, in der neben Kongressen und Talks auch Konzerte, Theaterproduktionen sowie weitere Performances stattfinden.

Über den Österreichischer Innovationspreis Tourismus

Beim Österreichischen Innovationspreis Tourismus werden touristische Betriebe und Einrichtungen der Tourismus- und Freizeitwirtschaft, die sich durch die Entwicklung und Umsetzung innovativer Angebote sowie durch ihr Engagement für nachhaltige Initiativen in besonderer Weise um den österreichischen Tourismus verdient machen, ausgezeichnet und gezielt ins Rampenlicht gerückt. Der Preis des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) wird seit 2012 im Zweijahresrhythmus vergeben und widmet sich jeweils einem wechselnden Themenschwerpunkt, um aktuelle Entwicklungen und Zukunftsthemen im Tourismus gezielt in den Fokus zu rücken. 2024 gewann Augora Fermente in der Kategorie „Einzelbetriebliche Initiativen“.

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