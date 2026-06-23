Keimschleuder Klimaanlage? Regelmäßige Wartung schützt vor teuren Schäden

St. Pölten (OTS) -

Klimaanlagen sorgen im Sommer für angenehme Temperaturen in den eigenen vier Wänden. Damit sie zuverlässig funktionieren und nicht zur Keimschleuder werden, müssen sie allerdings regelmäßig gewartet werden. Wie groß die Preisunterschiede dabei sein können, zeigt eine aktuelle Erhebung der AK Niederösterreich. „Eine regelmäßige Wartung hilft, hygienische Probleme wie Schimmelbildung zu vermeiden. Gleichzeitig zeigt unsere Erhebung, dass sich ein Preisvergleich lohnt. Wer mehrere Angebote einholt, kann bei den Wartungskosten sparen“, sagt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Ohne regelmäßige Wartung lagern sich Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und Keime in der Anlage ab. Die Kühlleistung sinkt, der Stromverbrauch steigt und kleine Defekte können sich zu kostspieligen Schäden entwickeln. Deshalb gilt: Regelmäßige Wartung ist wichtig! Die AK Niederösterreich hat die Preise für Klimaanlagen-Wartungen erhoben. Das Ergebnis: Für eine Wartung werden je nach Anbieter zwischen 156 und 428 Euro verrechnet. Was im jeweiligen Preis enthalten ist, kann von Betrieb zu Betrieb variieren. Deshalb lohnt es sich, mehrere Angebote einzuholen und Leistungen sowie Preise zu vergleichen.

„Immer wieder kommt es vor, dass Menschen erst an die Wartung denken, wenn die Klimaanlage nicht mehr richtig funktioniert oder unangenehm riecht. Dann ist der Schaden aber oft bereits entstanden. Regelmäßige Wartungen helfen, die Lebensdauer der Anlage zu verlängern und teure Reparaturen zu vermeiden“, sagt Doris Augustin-Schneider von der AK Niederösterreich-Konsumentenberatung.

AK-Tipps zur Klimaanlagen-Wartung:

Was bei der Wartung gemacht werden muss, ist in der bei der Montage ausgehändigten Betriebsanleitung des Herstellers nachzulesen.

Lassen Sie die Wartung von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen.

Je nach Häufigkeit der Nutzung und der Größe der Anlage ist eine Wartung alle ein, spätestens zwei Jahre empfehlenswert.

In den Herstellerunterlagen kann auch ein bestimmtes Serviceintervall festgelegt sein, um eine eventuelle Herstellergarantie aufrechtzuerhalten.

Vergleichen Sie mehrere Angebote, denn die Preisunterschiede können deutlich ausfallen.

Reagieren Sie auf ungewöhnliche Gerüche oder nachlassende Kühlleistung möglichst rasch, um teure Folgeschäden zu vermeiden.

Hilfe & Information

Die AK-Konsumentenberatung ist unter T 05 7171-23000 oder per Mail unter [email protected] erreichbar. Alle Details zur Erhebung finden Sie unter https://noe.arbeiterkammer.at/klimaanlage.