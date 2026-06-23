„Tut gut!“-Regionalabend - Gold, Silber und Bronze für 282 gesundheitsfördernde Institutionen

St. Pölten (OTS) -

Im Rahmen der diesjährigen „Tut gut!“-Regionalabende wurde die zum Großteil ehrenamtliche Arbeit von niederösterreichweit gesamt 282 gesundheitsfördernden Institutionen gewürdigt. „Ich gratuliere allen 282 niederösterreichweit ausgezeichneten Institutionen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Gesundheitskompetenz in unserem Bundesland und setzen ein klares Zeichen für verantwortungsvolles Handeln“, so Landesrat Anton Kasser.

Die Region NÖ-Mitte sticht dabei mit 73 Auszeichnungen besonders hervor, gefolgt vom Industrieviertel mit 62 Auszeichnungen, dem Waldviertel (53), dem Mostviertel (51) und dem Weinviertel mit 43 Auszeichnungen. Insgesamt wurden 142 „Gesunde Gemeinden“, 26 „Gesunde Betriebe“, 49 „Gesunde Schulen“ und 65 „Tut gut!“-Vitalküchen mit 64 „Tut gut!“-Plaketten in Gold, 125 in Silber und 93 in Bronze für ihr besonderes Engagement im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention ausgezeichnet. Die feierlichen Veranstaltungen wurden von Februar bis Mai direkt in den Regionen abgehalten. Sie boten eine wertschätzende Bühne für Austausch, Anerkennung und Vernetzung all jener, die sich tagtäglich für ein gesundes Lebensumfeld einsetzen.

„Unsere erfolgreiche Veranstaltungsserie der Regionalabende macht sichtbar, wie vielfältig und wirkungsvoll Gesundheitsförderung vor Ort gelebt wird. Das unterstreicht einmal mehr, wie wichtig regionales Engagement für ein gesundes und lebenswertes Miteinander ist“, so „Tut gut!“-Geschäftsführer Erwin Zeiler.

Neben dem offiziellen Teil boten die Veranstaltungen Raum für persönliche Gespräche, Erfahrungsaustausch und neue Impulse. Ein besonderes Highlight war Österreichs bekanntester Mentalexperte Manuel Horeth. Mit Humor, Entertainment, faszinierenden Mitmach-Experimenten bot er den Gästen ein mitreißendes Erlebnis.

„Tut gut!“ ist in Gemeinden, Bildungseinrichtungen und in der Arbeitswelt aktiv, um direkt im Alltag der Menschen zu wirken. Mit maßgeschneiderten Angeboten und Initiativen werden Bewegung, Ernährung, mentale Gesundheit und Eigenverantwortung im Sinne der Gesundheitskompetenz frühzeitig, wirksam und lebensnah gestärkt. Die Ziele: eine nachhaltige Verbesserung von Lebensqualität und Wohlbefinden, die Erhöhung der Lebensjahre in Gesundheit und die Unterstützung des Gesundheitssystems.

Weitere Infos online auf www.noetutgut.at