Chris Neff neuer Geschäftsführer von Merck Österreich

Wien (OTS) -

Mit Anfang Juni hat Chris Neff die Geschäftsführung von Merck Österreich übernommen. Der 37-jährige Pharma-Manager folgt auf Leif Moll, der innerhalb des Unternehmens neue internationale Aufgaben übernimmt. Neff ist seit 2010 für Merck tätig und verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung. Seine Karriere führte ihn über Stationen im Finanzbereich, dem Inhouse Consulting und internationale Führungsfunktionen in Europa, den USA und China. Zuletzt verantwortete er das Onkologie-Geschäft im deutschen Heimatmarkt des Unternehmens.

Österreich als Innovationsstandort

„Österreich verfügt über hervorragende Voraussetzungen als Innovations- und Life-Sciences-Standort. Mein Ziel ist es, den Beitrag von Merck für Patientinnen und Patienten, Forschungseinrichtungen und den Wirtschaftsstandort weiter auszubauen“, sagt Chris Neff, Geschäftsführer von Merck Österreich. Österreich nimmt innerhalb des Konzerns eine wichtige Rolle ein. Das Land zählt zu den europäischen Märkten mit besonders raschem Zugang zu neuen Therapien und verfügt über ein starkes wissenschaftliches Umfeld mit renommierten Forschungseinrichtungen und Universitäten.

Fokus auf Wachstum und Versorgungssicherheit

Für die kommenden Jahre plant Merck, seine Aktivitäten in Österreich weiter auszubauen. Schwerpunkte liegen auf Innovation, Forschungspartnerschaften sowie dem schnellen Zugang zu neuen Therapien. Gleichzeitig soll die Bedeutung von Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Pharmastandorts stärker in den Fokus rücken. „Die Gesundheitsversorgung der Zukunft wird davon abhängen, wie erfolgreich wir Innovation, Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit miteinander verbinden. Merck möchte dazu als langfristiger Partner einen aktiven Beitrag leisten“, so Neff. Der gebürtige Deutsche lebt gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Kindern seit Kurzem in Österreich. Die Familie möchte ihre neue Heimat langfristig in Österreich aufbauen.

Über Merck

Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Life Science, Healthcare und Electronics tätig. Rund 63.000 Mitarbeitende arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von Produkten und Services zur schnelleren Entwicklung und Herstellung von Medikamenten über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2025 erwirtschaftete Merck in 65 Ländern einen Umsatz von 21,1 Milliarden Euro.

Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als MilliporeSigma, EMD Serono und EMD Electronics auftreten.