Schnapsen: Österreich verteidigt Titel gegen Ungarn mit knappem 19:17-Sieg

Wien/Szombathely (OTS) -

Das österreichische Schnapsen-Nationalteam hat das 2. Schnapsen-Länderspiel gegen Ungarn in Szombathely mit 19:17 gewonnen und damit den Vorjahressieg erfolgreich verteidigt.

Gespielt wurde am 19. und 20. Juni im Haladás-Sportkomplexum in Szombathely. Österreich war als Titelverteidiger gegen das ungarische Team der “Magyar Snapszer Szövetség” angetreten und lag nach 30 von maximal 36 Partien bereits mit 18:12 in Führung. Ungarn gewann anschließend fünf Partien in Folge und verkürzte auf 18:17. In der abschließenden Partie holte Wilhelm Rois den entscheidenden Punkt für Österreich.

Bei der Siegerehrung wurden auch die besten Spieler beider Teams ausgezeichnet. Für Österreich wurde Peter Bertich aus Ried im Innkreis geehrt, auf ungarischer Seite erhielt István Földvárszki die Auszeichnung.

„Genau für solche Momente gibt es dieses Länderspiel. Es war knapp, emotional und bis zur letzten Partie offen. Ungarn hat großartig gekämpft, aber unser Team hat am Ende die Nerven behalten. Dass wir den Titel verteidigen konnten, freut uns natürlich sehr“, so Manuel Lang, Teamkapitän Österreich.

Fans konnten das Duell im Livestream verfolgen. Ergänzt wurde die Übertragung durch Spieler-Interviews und Einblicke hinter die Kulissen. Eine Videodokumentation mit den Highlights des zweitägigen Wettbewerbs folgt.

Alle Informationen sowie Pressebilder gibt es hier.

Copyright Bilder: Goodstuff Motion Studios GmbH

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