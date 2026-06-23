  • 23.06.2026, 09:10:35
  • /
  • OTS0024

Schnapsen: Österreich verteidigt Titel gegen Ungarn mit knappem 19:17-Sieg

Beim 2. Schnapsen-Länderspiel in Szombathely (HU) fiel die Entscheidung erst in der letzten Partie – Wilhelm Rois holte den entscheidenden Punkt für Österreich

Das österreichische Nationalteam vor dem Haladás-Sportkomplexum in Szombathely
Wien/Szombathely (OTS) - 

Das österreichische Schnapsen-Nationalteam hat das 2. Schnapsen-Länderspiel gegen Ungarn in Szombathely mit 19:17 gewonnen und damit den Vorjahressieg erfolgreich verteidigt.

Gespielt wurde am 19. und 20. Juni im Haladás-Sportkomplexum in Szombathely. Österreich war als Titelverteidiger gegen das ungarische Team der “Magyar Snapszer Szövetség” angetreten und lag nach 30 von maximal 36 Partien bereits mit 18:12 in Führung. Ungarn gewann anschließend fünf Partien in Folge und verkürzte auf 18:17. In der abschließenden Partie holte Wilhelm Rois den entscheidenden Punkt für Österreich.

Bei der Siegerehrung wurden auch die besten Spieler beider Teams ausgezeichnet. Für Österreich wurde Peter Bertich aus Ried im Innkreis geehrt, auf ungarischer Seite erhielt István Földvárszki die Auszeichnung.

„Genau für solche Momente gibt es dieses Länderspiel. Es war knapp, emotional und bis zur letzten Partie offen. Ungarn hat großartig gekämpft, aber unser Team hat am Ende die Nerven behalten. Dass wir den Titel verteidigen konnten, freut uns natürlich sehr“, so Manuel Lang, Teamkapitän Österreich.

Fans konnten das Duell im Livestream verfolgen. Ergänzt wurde die Übertragung durch Spieler-Interviews und Einblicke hinter die Kulissen. Eine Videodokumentation mit den Highlights des zweitägigen Wettbewerbs folgt.

Alle Informationen sowie Pressebilder gibt es hier.

Copyright Bilder: Goodstuff Motion Studios GmbH

Über schnopsn.com
schnopsn.com ist die digitale Plattform für Schnapsen-Fans und bringt das traditionsreiche Kartenspiel auf das Smartphone. Über die App können Spielerinnen und Spieler nach klaren Regeln gegeneinander antreten und ihre Fähigkeiten im direkten Duell messen. Mit Formaten wie dem Schnapsen-Länderspiel schafft schnopsn.com neue Bühnen für ein Kartenspiel, das nicht nur in Österreich und Ungarn, sondern auch darüber hinaus tief verwurzelt ist.

Rückfragen & Kontakt

schnopsn.com
Manuel Harant
Telefon: +43 650 6211648
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Das österreichische Nationalteam vor dem Haladás-Sportkomplexum in Szombathely [Bild, 717.66KB]
Vorschau Bild von Die beiden Nationalteams vor dem Haladás-Sportkomplexum in Szombathely [Bild, 788.75KB]

schnopsn.com

Rückfragen & Kontakt

schnopsn.com
Manuel Harant
Telefon: +43 650 6211648
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright