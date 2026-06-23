Neugestaltung „Via Artis“: Historische Künstlerwege im Ausseerland Salzkammergut

Ausseerland Salzkammergut (OTS) -

Faszinierende Künstler und Persönlichkeiten, überraschende Geschichten und eindrucksvolle Landschaften begleiten Besucher:innen auf den Via Artis Themenwegen im Ausseerland Salzkammergut. Am 2. Juli 2026 wird die Neugestaltung der vier Künstlerwege gefeiert - mit neuen Stationen und multimedialen Erlebnissen.

Wie Perlen reihen sich auf der Via Artis bekannte Namen und besondere Plätze aneinander. Die Via Artis führt zu Orten wie jenem, an dem Erzherzog Johann seine geliebte Anna Plochl kennenlernte, dorthin, wo Herbert von Karajan die Sommer seiner Kindheit verbrachte, oder wo Arthur Schnitzler dem Schriftsteller Theodor Herzl das Fahrradfahren beibrachte. Seit dem 19. Jahrhundert zog es Dichter, Denker, Literaten und Visionäre ihrer Zeit ins Ausseerland, weil sie die Landschaft, die Rückzugsmöglichkeiten, den geistigen Freiraum schätzten.

Neue Stationen und multimediale Erlebnisse

Insgesamt 37 Stationen umfasst die Via Artis nach der Neugestaltung. Sie machen die Geschichten jener Künstler:innen und Denker sichtbar, die in den letzten beiden Jahrhunderten ihre Spuren in der Region hinterließen. Die Bandbreite reicht von Literaten und Komponisten bis hin zu Schauspielgrößen, darunter Johannes Brahms, Klaus Maria Brandauer, Nikolaus Lenau, Friedrich Torberg oder Paula Wessely.

Zusätzlich zur Erweiterung werden digitale Erlebniswelten geschaffen. Spaziergänger können über QR-Codes auf den Tafeln jederzeit tiefer in die Geschichte eintauchen. Online gibt es kulturhistorische Beiträge, Werke, Bilder und Quellen ebenso wie Hintergründe über Brüche in den Biografien. Auf die kritische historische Einordnung von Ereignissen etwa im Zusammenhang mit der NS-Zeit wurde geachtet, bei der Ehrlichkeit und Taktgefühl gleichermaßen gefragt waren.

Ein Weg über Menschen, Kreativität, Natur & Zeitgeist

Dr. Rainer und Mag. Ingrid Hilbrand, die in der Region tief verwurzelt sind und die Neugestaltung leiten, recherchierten mit ihrem Team. Sie suchten dafür auch den Kontakt zu den Nachfahren. Im Zuge dessen wurden die Einblicke persönlicher, vielschichtiger, zeitkritischer. „Auf der Via Artis steht man als Besucher an Orten, wo man die Kreativität spüren kann. Wir bieten dazu passende Geschichten zu den Persönlichkeiten und zum Zeitgeist an“ , sagt Rainer Hilbrand. Seit ihren Ursprüngen als Schulprojekt in den 1980er Jahren entwickelte sich die Via Artis laufend weiter. Für die Zukunft bleibt das Projekt bewusst offen, denn auserzählt ist das Künstlerleben im Ausseerland längst nicht. „ Es steckt so viel Geschichte im Ausseerland. Das hat unter anderem damit zu tun, dass Künstler:innen hier inkognito waren, und das ist bis heute so“, erklärt Tourismusdirektorin Pamela Binder vom Tourismusverband Ausseerland Salzkammergut.

Der Tourismusverband unterstützt die Via Artis Neugestaltung. Für Gäste, die Freude an Kultur und Natur haben, bieten sich die kostenlosen Themenwanderungen zwischen 2 und 4 Stunden an. Auf der Via Artis spielt die Landschaft die zweite Hauptrolle, sei es rund um das „Tintenfass“, den Altausseersee, durch die historischen Gassen von Bad Aussee, entlang des Grundlsees bis nach Gössl, oder durch das grüne weite Tal von Bad Mitterndorf am Fuße des Grimmings.

Den Auftakt für die neugestaltete Wegführung feiert das Ausseerland Salzkammergut am 2. Juli 2026 in Altaussee. Digitale Inhalte werden laufend eingepflegt. Informationen zu den vier Via Artis Künstlerwegen sind online sowie in den örtlichen Tourismusbüros verfügbar.