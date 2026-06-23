Verband Österreich–Nordische Länder ehrt Aksel Lund Svindal mit Anerkennungspreis

Wien (OTS) -

Der Verband Österreich–Nordische Länder verleiht seinen diesjährigen Anerkennungspreis an den norwegischen Ski-Olympiasieger und Weltmeister Aksel Lund Svindal. Mit der Auszeichnung werden Persönlichkeiten geehrt, die sich in besonderer Weise um die Beziehungen zwischen Österreich, den nordischen Ländern und den baltischen Staaten verdient gemacht haben.

Die feierliche Verleihung findet am 23. Juni 2026 um 15:00h im Erzbischöflichen Curhaus am Stephansplatz in Wien statt. Überreicht wird der Preis durch den Präsidenten des Verbandes Österreich–Nordische Länder, Michael Schwarzinger, gemeinsam mit dem Vizepräsidenten Markus Pauser.

Aksel Lund Svindal zählt zu den erfolgreichsten und angesehensten norwegischen Skirennläufern aller Zeiten. Durch seine langjährige Verbundenheit mit Österreich, seine sportlichen Erfolge und sein vorbildliches Auftreten wurde er zu einem geschätzten Botschafter der Freundschaft zwischen Österreich und den nordischen Ländern. Als einer der bekanntesten Sportler Norwegens verkörpert er jene Werte von Fairness, Respekt und Offenheit, die Österreich und die nordische Region seit vielen Jahren verbinden.

Die Laudatio hält Skilegende, TV-Moderator und Sportexperte Armin Assinger. Als eine der prägendsten Persönlichkeiten des österreichischen Sports genießt Assinger weit über den Skisport hinaus großes Ansehen. Er wird die außergewöhnlichen sportlichen Leistungen und die verbindende Rolle des Preisträgers würdigen.

„Aksel Lund Svindal steht für sportliche Exzellenz, Fairness und internationale Verbundenheit. Mit seiner Persönlichkeit und seinem Auftreten hat er wesentlich dazu beigetragen, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und den nordischen Ländern sichtbar zu machen und zu stärken“, betont der Präsident des VÖNL, Michael Schwarzinger.

Vizepräsident Markus Pauser ergänzt: „Aksel Lund Svindal verbindet Menschen über Grenzen hinweg. Er genießt in Österreich ebenso wie in seiner norwegischen Heimat höchste Wertschätzung und steht beispielhaft für Offenheit, Respekt und gegenseitiges Verständnis. Genau diese verbindende Kraft macht ihn zu einem würdigen Träger unseres Anerkennungspreises.”

Nach der Auszeichnung der lettischen Mezzosopranistin Elīna Garanča im Jahr 2025 wird der Anerkennungspreis des Verbandes Österreich–Nordische Länder heuer an den norwegischen Ski-Olympiasieger und Weltmeister Aksel Lund Svindal verliehen. Die Auszeichnung steht für die enge Verbundenheit Österreichs mit den nordischen Ländern und dem Baltikum sowie für das Engagement jener Persönlichkeiten, die diese Beziehungen stärken.