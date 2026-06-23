NID stärkt technische Kompetenz für weiteres Wachstum

St. Pölten (OTS) -

Der niederösterreichische Bauträger verstärkt sein Team mit einem erfahrenen Experten der Immobilien- und Baubranche. Seit April verantwortet Dipl.-Ing. Frank Gellrich als technischer Projektleiter mehrere Wohnbauprojekte des Unternehmens.

Mit seiner über 25-jährigen Erfahrung in der Projektentwicklung und Bauleitung sowie seiner Mitwirkung an der Realisierung von ca. 1.500 Wohnungen bringt Frank Gellrich umfassendes Know-how in das Unternehmen ein. Seine Expertise in der wirtschaftlichen, technischen und nachhaltigen Entwicklung von Wohnbauprojekten sowie sein Blick für Optimierungspotentiale in Planung und Umsetzung machen ihn zu einer wertvollen Verstärkung für die weitere Entwicklung der NID.

Zu seinen aktuellen Aufgaben zählt unter anderem die Leitung des kürzlich gestarteten Wohnbauprojekts „WALPURGA“ in der Linzerstraße 21 in Purkersdorf. Nach dem erfolgreichen Spatenstich entstehen dort unter seiner Verantwortung bis Ende 2027 insgesamt 34 freifinanzierte Eigentumswohnungen. Darüber hinaus begleitet Gellrich weitere Wohnbauprojekte der NID, darunter die in Kürze startenden Entwicklungen in Mauerbach und Wien-Donaustadt. In seiner Funktion verantwortet er die technische Steuerung der Projekte über sämtliche Phasen hinweg, von der Planung und Ausschreibung über die Bauausführung bis hin zur Fertigstellung und Übergabe an die zukünftigen Eigentümer:innen. Damit übernimmt er eine zentrale Rolle bei der Umsetzung eines wesentlichen Teils jener Projekte, die das Wachstum der NID in den kommenden Jahren prägen werden.

„Bei der Besetzung von Schlüsselpositionen achten wir nicht nur auf fachliche Qualifikationen. Entscheidend ist für uns auch, dass Menschen zu unserer Unternehmenskultur passen und unseren Anspruch an Qualität, Verlässlichkeit und partnerschaftliche Zusammenarbeit teilen. Frank Gellrich vereint diese Eigenschaften in besonderem Maße und ergänzt unser Team daher hervorragend“ , freut sich Bmstr. Ing. Michael Neubauer, Geschäftsführer der NID über den Zuwachs in seinem Unternehmen.

Trotz herausfordernden Rahmenbedingungen hat die NID seit Jahresbeginn bereits fünf Wohnbauprojekte in Niederösterreich und Wien gestartet. Mit diesem breit aufgestellten Portfolio setzt die NID ihren Wachstumskurs konsequent fort und unterstreicht ihr Ziel, auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld hochwertigen Wohnraum zu schaffen.

Alle Informationen zu den Projekten der NID unter www.nid.immo/projekte.