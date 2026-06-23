ÖAMTC Ganzjahresreifen-Test: Nur eines von 16 Modellen erreicht klare Kaufempfehlung

Wien (OTS) -

Der ÖAMTC und seine Partner haben 16 Ganzjahresreifen in der Dimension 185/65 R15 – einer typischen Reifengröße für Kleinwagen – einem umfassenden Test unterzogen. Das Ergebnis fällt ernüchternd aus: Nur ein Modell erreicht eine gute Gesamtnote, zwei verfehlen sie knapp. Insgesamt sieben Reifen erreichen ein „befriedigend“, drei ein "genügend" und fünf ein "nicht genügend". Auch zwei Premiummarken finden sich überraschend in den untersten beiden Bewertungsstufen. ÖAMTC-Reifenexperte Steffan Kerbl zieht daraus eine klare Schlussfolgerung: " Der Markenname allein ist kein Garant für insgesamt gute Leistungen und Ausgewogenheit. Der Test belegt, dass ein Reifenmodell nicht automatisch in jeder Dimension dieselbe Leistung erbringt. "

Ganzjahresreifen müssen technisch einen großen Spagat leisten: von sommerlichen Asphalttemperaturen um 50 °C bis zu winterlichen Bedingungen bei -15 °C, dazu nasse Fahrbahnen rund um den Gefrierpunkt sowie der Anspruch an hohe Laufleistung und geringen Abrieb. Dem Reifenexperten des Mobilitätsclubs fällt auf: " Einige Premiumhersteller bieten in dieser 15-Zoll-Dimension nicht ihre aktuellsten Modelle an, vermutlich aus Kostengründen. Immerhin sind Kleinwagen ein budget-sensitives Segment. Das ist ein Sicherheitsnachteil für Fahrer:innen dieser Klasse und betrifft tendenziell Fahranfänger:innen, Senior:innen oder Gelegenheits:fahrerinnen. " Bridgestone vertreibt hier beispielsweise den Weather Control A005-Evo, obwohl der bessere Turanza All Season 6 in größeren Dimensionen bereits verfügbar ist. Michelin beschränkt sich auf den CrossClimate 2, während der aktuelle CrossClimate 3 in dieser Größe fehlt.

Die Testergebnisse im Detail

Der Continental AllSeasonContact 2 überzeugt in allen Fahrsicherheitskriterien und erreicht als einziger mit einer Gesamtnote "gut" eine klare Kaufempfehlung – trotz leichter Abstriche bei der Laufleistung. Knapp dahinter folgen der Pirelli Cinturato All Season SF 3 mit Schwächen auf winterlicher Fahrbahn und der Michelin CrossClimate 2 mit Schwächen auf nasser Fahrbahn, was in der Note „befriedigend“ resultiert. Bei der Umweltbilanz punkten beide deutlich, der Michelin mit der Bestnote im gesamten Test.

Zusätzlich werden fünf weitere Reifen mit „befriedigend“ bewertet: Vredestein Quatrac, Hankook Kinergy 4S 2, Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, Nokian Tyres Seasonproof 2 und GT Radial ClimateActive. Alle zeigen auf mindestens einem Untergrund Schwächen bei der Fahrsicherheit. Vredestein, Hankook und Goodyear erzielen bei der Umweltbilanz noch gute Noten. Nokian und GT Radial bleiben auch dort bei „befriedigend“. Steffan Kerbl hält dazu fest: "Diese Reifen können je nach Fahrprofil eine ordentliche Alternative darstellen – sofern die eigenen Fahrbedingungen mit den jeweiligen Stärken übereinstimmen."

Keine Kaufempfehlung erhalten die verbleibenden acht Modelle. Nexen N'Blue 4Season 2, Dunlop All Season 2 und Milever All Season Versat MC545 weisen auf trockener Fahrbahn deutliche Schwächen auf, wobei Nexen und Milever auch unter Winterbedingungen zusätzliche Defizite zeigen. Norauto 4 Seasons 2, Bridgestone Weather Control A005-Evo, Mastersteel All Weather 2, Roadhog RGAS02 und Tomason Allseason fallen durch sehr schwache Winterleistungen sowie Mängel in mindestens einer weiteren Disziplin ans Ende des Feldes. Dass mit Bridgestone ein Premiumhersteller im Feld der "nicht genügend" landet, verdient besondere Beachtung – das Nachfolgemodell schneidet in anderen Dimensionen bereits deutlich besser ab.

Reifenwahl: Worauf man beim Kauf achten sollten

Abschließender Tipp des Reifenexperten: " Wer Ganzjahresreifen in Betracht zieht, wird üblicherweise eher nicht mit Schnee in Kontakt kommen. Wichtiger und über das Jahr hinweg gesehen praxisrelevanter sind hier die Ergebnisse bei trockener und nasser Fahrbahn. Hier kommt es oft im Alltag zu negativen Überraschungen im Vergleich zu Fahrzeugen mit Sommerreifen. "

Wer für einen Kleinwagen Ganzjahresreifen sucht, sollte prüfen, ob das gewünschte Modell in der entsprechenden Dimension verfügbar und technisch aktuell ist. Nur dimensionsspezifische Testergebnisse, wie die des ÖAMTC, liefern verlässliche Orientierung. Alle Details unter www.oeamtc.at/tests.