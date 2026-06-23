AVISO: Neues Zentrum für Digitalen Humanismus in Wien wird vorgestellt

Wien (OTS) -

Im Vorfeld der internationalen „Digital Humanism Conference 2026“ wird das neue Center for Digital Humanism (CDH) Vienna erstmals öffentlich präsentiert. Das Zentrum wird von vier Wiener Universitäten getragen und soll Wien als internationalen Standort für menschenzentrierte Digitalisierung, KI-Governance und digitale Demokratie stärken. Im Rahmen der Pressekonferenz wird außerdem die „Digital Humanism Conference 2026“ vorgestellt.

Es sprechen:

Veronica Kaup-Hasler , Stadträtin für Kultur und Wissenschaft

, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft Sebastian Schütze , Rektor der Universität Wien

, Rektor der Universität Wien Jens Schneider , Rektor der Technischen Universität Wien

, Rektor der Technischen Universität Wien Rupert Sausgruber , Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien

, Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien Eva Wittenberg , Central European University (CEU)

, Central European University (CEU) Erich Prem , Conference Chair und Obmann des Vereins zur Förderung des digitalen Humanismus

, Conference Chair und Obmann des Vereins zur Förderung des digitalen Humanismus Rumman Chowdhury, Gründerin von Humane Intelligence und Keynote-Speakerin der Konferenz

Im Rahmen der Pressekonferenz werden das neue Zentrum sowie der designierte Direktor vorgestellt.

Zeit:

Mittwoch, 24. Juni 2026, 9:30 Uhr

Ort:

APA-Pressezentrum - Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Akkreditierung:

post@gku.wien.gv.at