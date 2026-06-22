FPÖ – Stumpf fordert: Bäderpreise halbieren

Wien (OTS) -

Ob Müll-, Wasser-, Kanal-, Park- oder Hundeabgabe: Die rot-pinke Stadtregierung dreht weiter an der Gebührenschraube und belastet damit die Wienerinnen und Wiener in nahezu allen Lebensbereichen. Besonders deutlich zeigt sich diese Politik auch bei den Wiener Bädern. „Gerade bei hochsommerlichen Temperaturen suchen viele Wiener Familien Abkühlung in den städtischen Bädern. Doch statt für leistbare Erholung zu sorgen, macht die Stadt den Badbesuch immer teurer,“ kritisiert FPÖ-Gemeinderat und LAbg. Michael Stumpf im Zuge der heutigen Rechnungsabschluss-Debatte im Wiener Gemeinderat.

Die Wiener Bäder sind für viele Familien oft die einzige Möglichkeiten, im Sommer Erholung und Abkühlung zu finden. Folglich ist es an der Stadt, diese Option für alle offen zu halten. „Wenn Familien sich den Badbesuch jedoch zweimal überlegen müssen, weil sie ihn sich kaum noch leisten können, läuft etwas gewaltig falsch. Abkühlung darf kein Luxus werden“, stellt sich Stumpf an die Seite der Wiener.

Der Freiheitliche fordert daher eine Halbierung der Eintrittspreise in den Wiener Bädern. „Es ist Zeit für einen Kurswechsel, bei dem die Wiener wieder in den Mittelpunkt gestellt werden. Das bedeutet Entlastung statt neuer Belastungen!