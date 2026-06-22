- 22.06.2026, 17:30:32
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- OTS0139
AVISO: MI, 24. Juni, 10:30 – Pressekonferenz Lena Schilling/CHANGES for Women – Sicherer und leistbarer Zugang zu Schwangerschaftsabbruch
Die Grüne Europaabgeordnete Lena Schilling lädt gemeinsam mit Vertreterinnen von CHANGES for Women zu einer Pressekonferenz zum Thema „Sicherer und leistbarer Zugang zu Schwangerschaftsabbruch“ ein.
Mit:
- Lena Schilling, Mitglied des Europäischen Parlaments
- Vertreterinnen von CHANGES for Women
Wann: Mittwoch, 24. Juni 2026, 10:30 Uhr
Wo: Pavillon der Strandbar Herrmann, Herrmannpark, 1030 Wien
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]
Pressekonferenz Lena Schilling/CHANGES for Women – Sicherer und leistbarer Zugang zu Schwangerschaftsabbruch
Die Grüne Europaabgeordnete Lena Schilling lädt gemeinsam mit Vertreterinnen von CHANGES for Women zu einer Pressekonferenz zum Thema „Sicherer und leistbarer Zugang zu Schwangerschaftsabbruch“ ein. Mit: • Lena Schilling, Mitglied des Europäischen Parlaments • Vertreterinnen von CHANGES for Women
Datum: 24.06.2026, 10:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Pavillon der Strandbar Herrmann, Herrmannpark, 1030 Wien
Rückfragen & Kontakt
Stefanie Wehlend
Pressesprecherin Lena Schilling
Telefon: +32499356375
E-Mail: [email protected]
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