  • 22.06.2026, 17:30:32
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  • OTS0139

AVISO: MI, 24. Juni, 10:30 – Pressekonferenz Lena Schilling/CHANGES for Women – Sicherer und leistbarer Zugang zu Schwangerschaftsabbruch

Wien (OTS) - 

Die Grüne Europaabgeordnete Lena Schilling lädt gemeinsam mit Vertreterinnen von CHANGES for Women zu einer Pressekonferenz zum Thema „Sicherer und leistbarer Zugang zu Schwangerschaftsabbruch“ ein.

Mit:

  • Lena Schilling, Mitglied des Europäischen Parlaments
  • Vertreterinnen von CHANGES for Women

Wann: Mittwoch, 24. Juni 2026, 10:30 Uhr

Wo: Pavillon der Strandbar Herrmann, Herrmannpark, 1030 Wien

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]

Pressekonferenz Lena Schilling/CHANGES for Women – Sicherer und leistbarer Zugang zu Schwangerschaftsabbruch

Die Grüne Europaabgeordnete Lena Schilling lädt gemeinsam mit Vertreterinnen von CHANGES for Women zu einer Pressekonferenz zum Thema „Sicherer und leistbarer Zugang zu Schwangerschaftsabbruch“ ein. Mit: • Lena Schilling, Mitglied des Europäischen Parlaments • Vertreterinnen von CHANGES for Women

Datum: 24.06.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Pavillon der Strandbar Herrmann, Herrmannpark, 1030 Wien

Rückfragen & Kontakt

Stefanie Wehlend

Pressesprecherin Lena Schilling

Telefon: +32499356375
E-Mail: [email protected]

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Anhang

[Mittwoch, 24.06.2026, 10:30]

Mitglied des Europäischen Parlaments, Grüne

Rückfragen & Kontakt

Stefanie Wehlend

Pressesprecherin Lena Schilling

Telefon: +32499356375
E-Mail: [email protected]

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