FPÖ - Schütz: Nach Kindern in überhitzten Schulen sind nun Spitalspatienten die nächsten Leidtragenden

Wien (OTS) -

„Nach Kindern, die in öffentlichen Schulen bei 37 Grad im Klassenzimmer schmoren müssen, sind nun die Patienten in den Wiener Spitälern die nächsten Leidtragenden der verfehlten Politik von SPÖ und NEOS“, kritisiert die Gesundheitssprecherin der Wiener FPÖ, LAbg. Angela Schütz, die bekannt gewordenen Zustände in der Klinik Donaustadt.

Große Teile der Bettenstationen verfügen über keine ausreichende Klimatisierung. Zugespielte Temperaturmessungen sollen auf einzelnen Toiletten Temperaturen von mehr als 33 Grad dokumentieren. „Es ist untragbar, dass kranke Menschen, die auf medizinische Versorgung angewiesen sind, in überhitzten Krankenzimmern ausharren müssen. Besonders ältere Menschen, chronisch Kranke und gesundheitlich angeschlagene Patienten leiden massiv unter diesen Bedingungen“, so Schütz.

Die Freiheitliche verweist darauf, dass Hitzeperioden längst keine Ausnahmeerscheinung sind und die Wiener Gesundheitspolitik daher entsprechende Vorsorge treffen muss. „Wenn Operationssäle, Labore und technische Einrichtungen gekühlt werden können, dann muss auch das Wohl der Patienten oberste Priorität haben. Es darf nicht sein, dass die notwendige Klimatisierung von Bettenstationen auf Jahre hinaus verschoben wird“, kritisiert Schütz.

Es braucht daher einen umgehenden Maßnahmenplan für alle Wiener Gemeindespitäler sowie die sofortige Nachrüstung von Kühl- und Klimasystemen auf den Bettenstationen. „Während die rot-pinke Stadtregierung Millionen für ideologische Prestigeprojekte wie einem 700 Meter langen Radweg ausgegeben werden, fehlt es in den Spitälern an grundlegender Infrastruktur. Das ist ein gesundheitspolitisches Armutszeugnis für SPÖ und NEOS“, betont Schütz abschließend.