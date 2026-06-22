Europaburg Neumarkt ist Zentrum des jungen europäischen Friedensdialogs

Neumarkt in der Steiermark (OTS) -

Die Europaburg Neumarkt wurde in dieser Woche zum Treffpunkt einer außergewöhnlichen internationalen Jugendbegegnung: Im Rahmen der EYFON Peace Days 2026 kamen 30 junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus zahlreichen europäischen Ländern wie der Ukraine, Slowakei, Italien , Polen, Ungarn, Österreich, Malta, Frankreich und den Westbalkan-Staaten zusammen, um intensiv über Frieden, Demokratie, Medienkompetenz und europäischer Zusammenarbeit zu Diskutieren.

Das mehrtägige Seminar brachte dabei nicht nur junge Menschen unterschiedlichster kultureller Hintergründe zusammen, sondern überzeugte auch mit einer beeindruckenden Liste hochrangiger Referentinnen und Referenten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Sicherheit.

Zu den besonderen Gästen zählten unter anderem Valon Murtezaj, ehemaliger Stv. Außenminister der Republik Kosovo und einer der renommiertesten Experten für internationale Konfliktlösung in Südosteuropa. Weitere Impulse lieferten die ukrainischen Professorinnen Olga Tsaryk und Natalia Rybina mit Vorträgen über Desinformation, hybride Kriegsführung und den Schutz demokratischer Gesellschaften. Auch Vertreter des französischen Reserveheeres, Laurent Barthe und Grigory Volkov, diskutierten mit den Jugendlichen über Sicherheit, Resilienz und den Zivilschutz bei Katastrophen wie Waldbrände europaweit.

Ein besonderes Highlight war die Model-United-Nations-Simulation unter der Leitung von Orines Gashi. Dabei schlüpften die Teilnehmenden in die Rolle von Diplomatinnen und Diplomaten und verhandelten internationale Konflikte nach den Regeln der Vereinten Nationen.

Die internationale Zusammensetzung der Gruppe machte die Veranstaltung besonders wertvoll. Jugendliche aus Österreich, Frankreich, Italien, Polen, Slovakei, Ungarn, Albanien, Malta, der Ukraine und dem Kosovo brachten ihre Erfahrungen, Perspektiven und Ideen ein. Dadurch entstand ein lebendiger Austausch über nationale Grenzen hinweg – genau jenes Europa im Kleinen, das EYFON seit Jahrzehnten fördert.

„Frieden entsteht nicht von selbst. Frieden entsteht dort, wo Menschen miteinander sprechen, voneinander lernen und gemeinsam Verantwortung übernehmen“ , betont Christoph Leitl, Präsident von EYFON. „Die Peace Days hätten eindrucksvoll gezeigt, wie groß das Interesse junger Europäerinnen und Europäer an Demokratie, Zusammenhalt und internationaler Zusammenarbeit sei“ so Dave Kock, Projektleiter.

„Mit den erfolgreichen EYFON Peace Days setzt die Europaburg Neumarkt ein starkes Zeichen für europäische Verständigung. Bereits im September folgt die zweite PeaceDays Woche, bei der der Fokus verstärkt auf EU-Erweiterung und Frieden durch Kunst liegen wird.“ So EYFON Geschäftsführer Christian Buchmann abschließend.

Über EYFON:

Das Europäische Jugendforum Neumarkt (EYFON) steht für ein Europa, das Frieden in Freiheit lebt und jungen Europäerinnen und Europäern die Chance eröffnet gemeinsam an der Zukunft Europas zu arbeiten. Jährlich sind mehrere hundert EYFONISTAS Gäste auf der Europaburg in Neumarkt und erleben interkulturellen Dialog im Rahmen von PeaceDays, YouthDays und Partnerformaten. Zielgruppe sind 18-25 jährige Europäerinnen und Europäer. Gemeinsam mit namhaften Kooperationspartnern wie dem Wiener Städtischen Versicherungsverein, der Wirtschaftskammerorganisation, Magna, Energie Steiermark und vieler weiterer Investoren wird diese Initiative ermöglicht.