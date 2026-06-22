BRANDL TALOS berät die Gesellschafter von contextflow beim Verkauf an 4DMedical

Wien (OTS) -

BRANDL TALOS hat die Gesellschafter der contextflow GmbH bei der Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung über den Verkauf des Unternehmens an das an der ASX notierte Medizintechnikunternehmen 4DMedical Limited beraten.

contextflow mit Sitz in Wien entwickelt KI-gestützte Lösungen für die Lungenbildgebung und radiologische Arbeitsabläufe und zählt in diesem Bereich zu den führenden Anbietern.

Die Beratung im Rahmen dieser Transaktion knüpft an die langjährige Begleitung von contextflow durch BRANDL TALOS an. Mit dem Verkauf an 4DMedical erreicht das Unternehmen einen wesentlichen Meilenstein seiner weiteren internationalen Entwicklung.

Das Team von BRANDL TALOS wurde von Roman Rericha und Markus Arzt geleitet und umfasste Adrian Zuschmann sowie Nina Atanasovska.