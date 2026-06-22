Produktrückruf: Turmeric/Haldi Powder Kurkuma und Sichuan Pepper Salt

Wien (OTS) -

Aus Sicherheitsgründen werden die folgende Gewürze vom Markt zurückgenommen aufgrund der Feststellung von Pestizidrückstände in den verkauften Produkten.

Produkt: Turmeric/Haldi Powder Kurkuma mit MHD 01.04.2028

Produkt: Sichuan Pepper Salt mit MHD 22.04.2027

Kund:innen, die eines der genannten Produkte erworben haben, können dieses ab sofort am Kaufort zurückgeben, der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet.

Wir bitten die entstandenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.