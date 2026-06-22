- 22.06.2026, 16:15:02
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- OTS0130
Produktrückruf: Turmeric/Haldi Powder Kurkuma und Sichuan Pepper Salt
Aus Sicherheitsgründen werden die folgende Gewürze vom Markt zurückgenommen aufgrund der Feststellung von Pestizidrückstände in den verkauften Produkten.
Produkt: Turmeric/Haldi Powder Kurkuma mit MHD 01.04.2028
Produkt: Sichuan Pepper Salt mit MHD 22.04.2027
Kund:innen, die eines der genannten Produkte erworben haben, können dieses ab sofort am Kaufort zurückgeben, der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet.
Wir bitten die entstandenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
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