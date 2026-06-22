Nachwuchssport-Kampagne „Sport verbandlt“ im Admira Wacker Business Club vorgestellt

St. Pölten (OTS) -

Im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz wurde heute die neue Kampagne „Sport verbandlt“ im Admira Wacker Business Club in der Marktgemeinde Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) vorgestellt, um gemeinsam ein starkes Zeichen für die nachhaltige Förderung des Nachwuchssports in Niederösterreich zu setzen. Dabei informierten LH-Stellvertreter Udo Landbauer, Billa-Vertriebsdirektor Stefan Weinlich, Doppel-Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister, Tischtennis-Weltmeister Werner Schlager sowie Moderator und Schwimmer Andreas Onea.

Im Mittelpunkt der Kampagne steht ein gelbes Silikonarmband mit der Aufschrift „Sport ist die Antwort“. Von 2. Juli bis 30. September ist das Band in allen Billa-Märkten in Niederösterreich für drei Euro erhältlich. Mit dem gesamten Reinerlös der Aktion werden Kinder- und Nachwuchsprojekte der niederösterreichischen Sportszene unterstützt. Jedes gekaufte Band kann mittels eines Codes bis zum 14. Oktober einem niederösterreichischen Sportverein mit gültiger ZVR-Nummer zugeordnet werden. Eine Registrierung ist nicht notwendig. Die drei Vereine mit den meisten zugeordneten Bändern erhalten nach Ende der Aktion einen Billa-Gutschein im Wert von 1.000 Euro.

„Mit der Kampagne ‚Sport verbandlt‘ setzen wir ein sichtbares Zeichen für den Nachwuchssport in Niederösterreich und für die Menschen, die ihn tagtäglich ermöglichen. In unseren Vereinen wachsen Kinder und Jugendliche nicht nur sportlich, sondern auch persönlich. Sie erleben Teamgeist, Fairness, Respekt und Zusammenhalt – Werte, die weit über den Sport hinauswirken. Wer den Nachwuchssport unterstützt, investiert in die Gesundheit, Gemeinschaft und Zukunft unseres Landes. Das gelbe Armband mit der Botschaft ‚Sport ist die Antwort‘ steht für Verbundenheit, Wertschätzung und ein klares Bekenntnis zur Sportfamilie Niederösterreich. Denn die Erfolge von morgen beginnen dort, wo junge Talente heute ihre ersten Schritte machen“, betonte Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer und bedankte sich bei jenen Menschen und Institutionen, die den Nachwuchssport tagtäglich möglich machen: Vereine, Trainerinnen und Trainer sowie die zahlreichen Ehrenamtlichen.

Als starker Partner der Kampagne bringt Billa die Aktion direkt zu den Menschen im Land. Stefan Weinlich, Billa-Vertriebsdirektor, hielt fest: „Kaum etwas bringt Menschen so zusammen wie der Sport. Er motiviert, gibt Kraft und tut Körper und Geist gut. Für uns als Lebensmittelhändler endet Verantwortung nicht beim täglichen Einkauf – wir wollen auch dort etwas bewegen, wo Gemeinschaft entsteht. Besonders am Herzen liegt uns dabei der Nachwuchs. Umso mehr freut es uns, mit unserem neuen Kooperationspartner Sportland Niederösterreich junge Menschen in Niederösterreich für Bewegung zu begeistern und Vereine im Rahmen unserer Kampagne ‚Sport verbandlt‘ zu unterstützen.“

Unterstützt wird die Kampagne auch von prominenten Persönlichkeiten der niederösterreichischen Sportfamilie. Doppel-Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister, Tischtennis-Weltmeister Werner Schlager und Para-Vorzeigesportler Andreas Onea betonen gemeinsam: „Wir alle wissen aus eigener Erfahrung, wie wichtig die ersten Schritte im Sport sind. Hinter jedem Erfolg stehen Menschen, die fördern, begleiten und motivieren – in den Vereinen, in den Trainingsgruppen und oft ehrenamtlich im Hintergrund. Genau diese Arbeit verdient Sichtbarkeit und Unterstützung. ‚Sport verbandlt‘ zeigt jungen Menschen, dass sie Teil einer starken Sportgemeinschaft sind, und erinnert uns daran, dass große Sportgeschichten immer dort beginnen, wo Kinder Freude an Bewegung entdecken.“

Das gelbe Armband wird dabei zum sichtbaren Zeichen dieser Idee. Es steht für Verbundenheit zwischen den Generationen, für die Zugehörigkeit zur Sportcommunity und für die Wertschätzung all jener Menschen, die den Nachwuchssport möglich machen. Wer das Band trägt, zeigt: Ich unterstütze junge Talente und bin Teil einer Bewegung, die Niederösterreichs Sportzukunft stärkt. Denn Sport verbindet Menschen, Vereine, Regionen und Generationen – und macht aus den Erfolgen von gestern die Inspiration für morgen.

Die neue Partnerschaft umfasst die diesjährige Saison und stellt Kinder- und Nachwuchsprojekte besonders in den Fokus. Im Rahmen der Kooperation unterstützt Billa auch zwei sportliche Highlights für junge Menschen in Niederösterreich. Dazu zählt die Kids Bike Trophy, eine kostenlose Kinderrennserie, bei der die teilnehmenden Kinder ihr Geschick auf abwechslungsreichen Offroad-Parcours mit Rampen, Steilkurven, Hügeln und Slalom beweisen. Nach insgesamt elf Veranstaltungen findet das große Finale mit Abschluss-Siegerehrung am 5. September in Ober-Grafendorf statt. Darüber hinaus wird in diesem Zusammenhang die österreichweit einzigartige Aktion „Skikids“ unterstützt. Diese Initiative erleichtert Kindern den Einstieg in den Wintersport und richtet sich an Anfängerinnen und Anfänger mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich im Alter von 5 bis 10 Jahren im Bereich Ski Alpin beziehungsweise von 8 bis 12 Jahren im Bereich Snowboard.

Nähere Informationen: Sportland Niederösterreich, Patrick Pfaller, MA, Telefon 02742/9000-19876, E-Mail [email protected], www.sportlandnoe.at