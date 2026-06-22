Theater, Musical, Kabarett, Lesungen, Buchpräsentationen und mehr

St. Pölten (OTS) -

Am Mittwoch, 24. Juni, erzählt Shoshana Duizend-Jensen, Buchautorin und Schwägerin des Protagonisten in „Pepek. Ein Kind überlebt den Holocaust“ ab 10 Uhr in einer Schulveranstaltung in der Ehemaligen Synagoge St. Pölten über die historischen Erfahrungen von Josef „Pepek“ Salomonovic zwischen 1938 und 1946. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02742/908080-600, e-mail [email protected] und www.ehemalige-synagoge.at.

Von Mittwoch, 24., bis Freitag, 26. Juni, spielt die Jugendtheaterwerkstatt des TAM, des Theaters an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, jeweils ab 18 Uhr „Der versteckte Planet“ von Christine Polacek-Eisner. Am Samstag, 27., und Sonntag, 28. Juni, folgt jeweils ab 18.30 Uhr im Garten des TAM-Vereinshauses ein „Sommergspritzter“ mit heiteren Szenen, einer nicht ganz klassischen Kurzfassung von William Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ und sommerlichen Liedern, begleitet von Hans Bittermann am Akkordeon. Nähere Informationen und Karten unter 02842/52955, e-mail [email protected] und www.tam.at.

Im Stadttheater Wiener Neustadt bringt die Musikmittelschule Wiener Neustadt am Mittwoch, 24., und Donnerstag, 25. Juni, jeweils ab 10 und 18.30 Uhr das Musical „Die ??? Kids: Musikdiebe“ rund um drei clevere Detektive zur Aufführung. Nähere Informationen und Karten unter 02622/34000, e-mail [email protected] und www.stadttheater-wn.at.

Am Donnerstag, 25. Juni, präsentiert Alex Kristan ab 19.30 Uhr vor dem Wolkenturm auf Schloss Grafenegg sein Kabarettprogramm „50 Shades of Schmäh“. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail [email protected] und www.grafenegg.com.

In der Buchhandlung Kral in Berndorf stellt Anne-Claire Kowald am Donnerstag, 25. Juni, ab 19 Uhr ihr Buch „Abenteuer Innenwelt“ vor, in dem die Psychotherapeutin ihre Leserschaft zu einer Reise durch Verlust, Suche und Rückkehr, Veränderungen und Neugestaltung einlädt. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02672/82236 und e-mail [email protected].

Ebenfalls am Donnerstag, 25. Juni, steht ab 20 Uhr in der Arena Nova in Wiener Neustadt mit Biyon Kattilathus neuem Live-Programm „Eine Reise zum Glück“ eine Feel-Good-Show zum Lachen und Nachdenken auf dem Programm. Nähere Informationen und Karten unter 02622/22360-10, e-mail [email protected] und www.arenanova.com.

Am Donnerstag, 25. Juni, setzt auch der Circus Pikard ab 17 Uhr auf der Wiese bei Baustoffe Zehetner in Amstetten die Aufführungsserie seiner diesjährigen Show „Zurück in die 80er“ fort. Das 1980er-Jahre-Feeling mit Austropop- und Neue-Deutsche-Welle-Hits, Lookalikes von Madonna, Tina Turner und Cher sowie der Kleidung und den Frisuren dieses farbenfrohen Jahrzehnts ist hier auch noch am Freitag, 26., und Samstag, 27. Juni, jeweils ab 17 Uhr sowie am Sonntag, 28. Juni, ab 10 Uhr zu erleben. Nähere Informationen und Karten unter 0664/9028429 und www.zirkus.at.

Am Tag nach seinem Grafenegg-Auftritt ist Alex Kristan mit seinen „50 Shades of Schmäh“ auch zu Gast in der Burgarena Reinsberg; Beginn ist um 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 07487/2351-102, e-mail [email protected] und https://kulturdorf.reinsberg.at.

„Mörderisches Traiskirchen“ nennt sich ein Live-Podcast über True-Crime-Geschichten aus Traiskirchen mit Peter Zellinger am Freitag, 26. Juni, ab 19 Uhr im Kammgarnsaal Möllersdorf. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen beim Kulturamt Traiskirchen unter 050/355-383, e-mail [email protected] und www.traiskirchen.gv.at.

Ab Freitag, 26. Juni, wird ab 20 Uhr im Brandlhof in Radlbrunn die Wiederaufnahme des Stücks „Der Bockerer“ von Ulrich Becher und Peter Preses in einer Produktion der Bühne Weinviertel aus dem Vorjahr fortgesetzt (Regie: Josef Newerkla). Zu sehen ist das auch als Warnung vor sich scheinbar immer wiederholenden Verhaltensweisen zu verstehende Volksstück aus dem Jahr 1948 in Folge am 27. Juni, 3. und 4. Juli jeweils ab 20 Uhr sowie am 28. Juni ab 18 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02956/2204-16, e-mail [email protected] und www.buehne-weinviertel.at.

Mit einer „Opernsoiree“ bei freiem Eintritt startet das diesjährige Festival Retz am Samstag, 27. Juni, sein Programm: Ab 18 Uhr geben dabei Intendant Christian Baier, Chefdirigent Luca de Marchi und das Kreativteam im Retzer Schüttkasten Einblicke in die Kirchenoper „Judith & Holofernes“ von Alessandro Scarlatti. Nähere Informationen unter 02942/2223-52, e-mail [email protected] und www.festivalretz.at.

Am Samstag, 27. Juni, gastiert auch das „Ballett der Weißen Hengste“ wieder am Heldenberg und präsentiert, begleitet von Max Müller, bei der „Lipizzanergala“ in hochkarätigen Reitvorführungen die Hohe Schule der klassischen Reitkunst. Beginn ist um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten u. a. unter 02956/81240, e-mail [email protected] und www.derheldenberg.at.

Am Sonntag, 28. Juni, geht es in der Wachauarena Melk um „Lachen, Courage, Aufbegehren“, wenn Alexander Hauer im Zuge der Sommerspiele Melk mit Lisz Hirn, Paulus Hochgatterer, Fritz Jergitsch und Elisabeth Holzleithner diskutiert, wie Humor zur wirksamen Methode des Hinterfragens und des Widerstands werden kann und wie Protest, Auflehnung und Gegenwehr der Verwirklichung demokratischer Ideale dienen können. Beginn ist um 11 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02752/54060, e-mail [email protected] und www.sommerspielemelk.at.

Schließlich setzt das Lastkrafttheater seine diesjährige Tournee mit „Umsonst!“ von Johann Nestroy in der Regie von Nicole Fendesack am Dienstag, 30. Juni, ab 19 Uhr vor dem Leopold-Grünzweig-Zentrum in Sollenau fort. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 0699/11127543 und 0676/6947625, e-mail [email protected] und www.lastkrafttheater.com.