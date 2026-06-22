Wien (OTS) -

Die Weltordnung, und damit die Rahmenbedingungen für Europas Wirtschaft, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit, verändern sich rasant. Das wirft die Frage auf: Welche Allianzen braucht Europa, um in einer neuen globalen Ordnung erfolgreich zu bestehen?

Unter dem Motto „Alliances in a New Global Order“ bringt der Salzburg Summit 2026 erneut internationale Spitzenvertreterinnen und Spitzenvertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in Salzburg zusammen. Die Industriellenvereinigung präsentiert im Rahmen dieser Pressekonferenz die programmatischen Schwerpunkte, ausgewählte internationale Gäste sowie die zentralen Debatten der diesjährigen Konferenz.

Donnerstag, 25. Juni 2026, 09:00 Uhr

IV-Media Center, Haus der Industrie

Ihre Gesprächspartner sind:

Christoph Neumayer, IV-Generalsekretär

Dominik Futschik, IV-Bereichsleiter Strategie und Kommunikation

Wir freuen uns, Sie oder eine Vertreterin bzw. einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen und ersuchen um Anmeldung unter: [email protected]

EINLADUNG IV-Pressekonferenz: Programmpräsentation Salzburg Summit 2026

Mit IV-Generalsekretär Christoph Neumayer und IV-Bereichsleiter Dominik Futschik

Datum: 25.06.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Haus der Industrie

Schwarzenbergplatz 4

1031 Wien