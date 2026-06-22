Grüne Wien/Pühringer, Prack: „Wien muss Airbnb & Co. endlich einen Riegel vorschieben“

Wien (OTS) -

Skeptisch äußern sich die Grünen zu den Ankündigungen von Bürgermeister Ludwig zur Kurzzeitvermietung: „Wohnungen sind zum Wohnen da. Die Stadtregierung muss den Wohnungsraub stoppen und unmissverständlich klarstellen, dass Wohnungen keine Hotels sind. Mit der Umwandlung von Wohnungen und ganzen Wohnhäusern in Beherbergungsstätten versuchen Spekulant:innen, geltende Regelungen zu umgehen. Dass Bürgermeister Immobilien-Spekulant:innen weiterhin einen Freibrief für 20 Prozent der Wohnfläche geben will, ist mutlos und verkennt den Ernst der Lage. Die Stadt muss diesem Vorgehen umgehend einen Riegel vorschieben, bevor noch mehr Wohnungen für immer verloren gehen“, so Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Wiener Grünen. Die Grünen fordern eine gesetzliche Neuregelung, die klarstellt, dass Wohnungen keine Hotelzimmer sind – auch in Wohnzonen soll es keine Ausnahmebewilligungen mehr geben.

Die angekündigte Registrierungspflicht sehen die Grünen zwar positiv, kritisieren aber die späte Umsetzung. „Die Ankündigung einer Maßnahme, die längst umgesetzt sein könnte, stoppt den Wohnraub nicht. Die EU-Verordnung zur Kurzzeitvermietung ermöglicht die Registrierungspflicht, Wien ist bei der Umsetzung aber säumig“, so der Grüne Wohnbausprecher, Georg Prack. „Wien lässt den Wohnungsraub durch Airbnb & Co. munter weiterlaufen. Mindestens 14.000 Wohnungen werden dauerhaft als Tourismusappartements betrieben, das sind mehr Wohnungen, als es in der gesamten Josefstadt gibt“, so Prack abschließend.