  • 22.06.2026, 12:54:32
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AVISO – Morgen, Dienstag, 11.00 Uhr: Andreas Babler und Klaus Seltenheim präsentieren SPÖ-Sommertour „Ordnen statt Spalten“

SPÖ-Regierungsteam in allen Bundesländern auf Tour

Wien (OTS) - 

Unter dem Motto „Ordnen statt Spalten“ geht das SPÖ-Regierungsteam im Sommer in ganz Österreich auf Tour. Im Mittelpunkt steht der direkte Austausch mit den Menschen: Die SPÖ-Regierungsmitglieder werden sich in Betrieben, Gemeinden, bei Vereinen, Sommerfesten, Kirtagen und Festivals unter die Menschen mischen, zuhören und mit ihnen ins Gespräch kommen. SPÖ-Vorsitzender und Vizekanzler Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim stellen die „Ordnen statt Spalten“- Tour morgen, Dienstag, im Garten des Filmquartiers Wien vor. Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen. ****

Die Medientermin wird auch via Livestream übertragen: https://youtube.com/live/2OVraiOqmv4?feature=share

Zeit: Morgen, Dienstag, 23. Juni 2026, 11.00 Uhr

Ort: Garten des Filmquartiers Wien, Schönbrunner Straße 31, 1050 Wien

(Schluss) ls/bj

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