AVISO – Morgen, Dienstag, 11.00 Uhr: Andreas Babler und Klaus Seltenheim präsentieren SPÖ-Sommertour „Ordnen statt Spalten“

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Ordnen statt Spalten“ geht das SPÖ-Regierungsteam im Sommer in ganz Österreich auf Tour. Im Mittelpunkt steht der direkte Austausch mit den Menschen: Die SPÖ-Regierungsmitglieder werden sich in Betrieben, Gemeinden, bei Vereinen, Sommerfesten, Kirtagen und Festivals unter die Menschen mischen, zuhören und mit ihnen ins Gespräch kommen. SPÖ-Vorsitzender und Vizekanzler Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim stellen die „Ordnen statt Spalten“- Tour morgen, Dienstag, im Garten des Filmquartiers Wien vor. Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen. ****

Die Medientermin wird auch via Livestream übertragen: https://youtube.com/live/2OVraiOqmv4?feature=share

Zeit: Morgen, Dienstag, 23. Juni 2026, 11.00 Uhr

Ort: Garten des Filmquartiers Wien, Schönbrunner Straße 31, 1050 Wien

(Schluss) ls/bj