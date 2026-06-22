Internationale Wachstumsstrategie fortgesetzt: Juffali und Magirus schaffen Rahmen für strategisches Joint Venture in Saudi-Arabien

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Ulm (ots)

Partnerschaft unterstützt die geplante Expansion von Magirus in der Region: Angestrebtes Joint Venture für zukünftige Geschäftsaktivitäten in Saudi-Arabien

Ausbau der Präsenz von Magirus in einer der wachstumsstärksten Regionen der Welt

Kombination aus globaler Expertise und starker lokaler Marktkenntnis

Mehr Kundennähe durch den Ausbau regionaler Strukturen

Magirus setzt seine internationale Wachstumsstrategie konsequent fort und stärkt seine Präsenz in einer der dynamischsten Wachstumsregionen der Welt. Gemeinsam mit Juffali hat das Unternehmen einen Rahmen für eine strategische Zusammenarbeit in Saudi-Arabien und im Nahen Osten geschaffen und beabsichtigt, ein Joint Venture zur Unterstützung zukünftiger Geschäftsaktivitäten in der Region aufzubauen. Die Vereinbarung knüpft an die bereits angekündigten Expansionspläne von Magirus in den Vereinigten Arabischen Emiraten an und markiert den nächsten Schritt beim Ausbau der regionalen Präsenz des Unternehmens im Nahen Osten.

Globale Expertise und starke lokale Kompetenz verbinden

Die Partnerschaft verbindet die Expertise von Magirus im Bereich Feuerwehr-, Rettungs- und Schutzlösungen mit der starken lokalen Präsenz, Marktkenntnis und dem umfangreichen Netzwerk von Juffali. Das 1936 gegründete Unternehmen Juffali zählt zu den führenden privaten Unternehmensgruppen Saudi-Arabiens und ist in zentralen Bereichen wie Mobilität, Technologie, Engineering sowie Service- und Industrielösungen tätig. Über seine Industrieunternehmen und lokale Fertigung hat Juffali umfassende Kompetenzen in der Produktion und im industriellen Service innerhalb des Königreichs aufgebaut. Gemeinsam wollen beide Unternehmen die Kundennähe weiter stärken, ihre Servicekompetenzen ausbauen und Feuerwehren, Rettungsorganisationen sowie Betreiber kritischer Infrastrukturen noch gezielter unterstützen.

Saudi-Arabien und der Nahe Osten: Wachstumspotenziale im Zeichen von Vision 2030

Mit der Vision 2030 treibt Saudi-Arabien den Ausbau von Infrastruktur, Industrie, Resilienz und öffentlicher Sicherheit konsequent voran. Dadurch entstehen langfristige Wachstumspotenziale in Saudi-Arabien und im gesamten Nahen Osten. Vor diesem Hintergrund wollen Juffali und Magirus ihre jeweiligen Stärken bündeln und neue Potenziale in den Bereichen Vertrieb, Service und Geschäftsentwicklung in der Region erschließen.

Mehr Kundennähe und stärkere regionale Strukturen durch angestrebtes Joint Venture

Im Rahmen ihrer strategischen Zusammenarbeit beabsichtigen Juffali und Magirus die Gründung eines Joint Ventures, das als Grundlage für zukünftige regionale Geschäftsaktivitäten dienen soll. Die angestrebte Struktur soll den weiteren Aufbau lokaler Kompetenzen unterstützen und die langfristige Präsenz von Magirus in Saudi-Arabien und dem Nahen Osten stärken.

Mit dem Ausbau seiner regionalen Präsenz und dem Aufbau langfristiger Partnerschaften setzt Magirus seine Strategie konsequent fort, näher an seinen Kunden zu sein und sie mit zuverlässigen, praxisorientierten Lösungen für ihre täglichen Herausforderungen zu unterstützen.

BILDUNTERSCHRIFTEN (COPYRIGHT JUFFALI)

Bild: Hauptsitz von Juffali in Saudi-Arabien: Juffali und Magirus schaffen die Grundlage für eine strategische Zusammenarbeit und ein geplantes Joint Venture für zukünftige Geschäftsaktivitäten in der Region.

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ÜBER MAGIRUS

Leidenschaft und Präzision, High-Tech und Handwerk. Seit 1864 steht Magirus für die Verbindung von Innovation und Tradition - im Dienst derjenigen, die unsere Gesellschaft schützen. Als Systemanbieter für Brand- und Katastrophenschutz sowie Defense & Security entwickelt Magirus integrierte Lösungen entlang der gesamten Einsatzkette - von Fahrzeugen über Technologien bis hin zu digitalen Systemen - für Feuerwehren, Einsatzorganisationen, Sicherheitsbehörden und all jene, die Verantwortung für den Schutz unserer Gesellschaft und kritischer Infrastrukturen tragen. Das Portfolio umfasst ein breites Spektrum an Einsatzfahrzeugen - von Löschfahrzeugen und Drehleitern bis hin zu spezialisierten und taktischen Fahrzeuglösungen -, ergänzt durch digitale Einsatz- und Flottenmanagementsysteme, Robotiklösungen, leistungsstarke Pumpen sowie Equipment und umfassende Serviceleistungen. Mit über 1.700 Mitarbeitenden an Standorten in Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich und der Schweiz ist Magirus international präsent.