UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk bei Austrian Development Agency

Wien (OTS) -

Österreichs Agentur für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe stärkt über das Büro des Hohen Kommissars für Menschenrechte Übergangsjustiz und die Zivilgesellschaft in Äthiopien.



Der Hohe Kommissar für Menschenrechte der Vereinten Nationen, Volker Türk, traf am heutigen Montag, 22. Juni 2026, den Geschäftsführer der Austrian Development Agency (ADA), Bernd Brünner.



Österreichs Agentur für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe finanziert die Arbeit des Büros des Hohen Kommissars für Menschenrechte (Office of the High Commissioner for Human Rights, OHCHR) in Äthiopien derzeit mit einer Million Euro. Mit diesem Beitrag unterstützt die ADA ihr Partnerland am Horn von Afrika auf institutioneller und zivilgesellschaftlicher Ebene, um menschenrechtskonforme Vorgehensweisen im Justizsektor zu garantieren und Übergangsjustiz voranzutreiben.

Komplexe Menschenrechtslage in Äthiopien

Äthiopien, ein Schwerpunktland der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit seit 1993, ist mit einer komplexen und sich verschlechternden Menschenrechtslage konfrontiert, die durch anhaltende bewaffnete Konflikte, politische Instabilität und humanitäre Krisen geprägt ist. Gleichzeitig sind Äthiopierinnen und Äthiopier systemischen Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt, die durch anhaltende Gewalt in Regionen wie Amhara und Oromia verschärft werden und zu weiteren Massenvertreibungen, zivilen Opfern und der Zerstörung der Infrastruktur geführt haben.

Brünner: Schutz der Menschenrechte im Interesse aller

"Alle Menschen haben die gleiche Würde und die gleichen Rechte. Armut oder Diskriminierung sind nicht Schicksal, sondern die Verletzungen grundlegender Rechte. Dies ist in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgeschrieben. Österreich hat sich zur Einhaltung dieser universellen Rechte verpflichtet und sie in seiner Verfassung verankert. Österreichs Entwicklungszusammenarbeit bringt diese Überzeugung auch international zum Ausdruck", betont ADA-Geschäftsführer Bernd Brünner, und ergänzt:



“Wir danken unserem Partner OHCHR für seinen Einsatz beim Schutz der Menschenrechte in Äthiopien. Mit unserem Beitrag unterstützt Österreich Institutionen der Justiz, zivilgesellschaftliche Organisationen, Opferverbände und insbesondere die Äthiopische Menschenrechtskommission dabei, die Rechte der Menschen in unserem Partnerland zu stärken, Gleichstellung zu fördern, Diskriminierung zu bekämpfen und eine politische Teilhabe zu ermöglichen.”

Türk: Menschenrechte in Äthiopien fördern und schützen

"Mein Büro in Äthiopien spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte und arbeitet unter anderem zu den Themen Rechenschaftspflicht und inklusive Regierungsführung. Die tatkräftige Unterstützung unserer Partner wie der ADA ist unerlässlich, um Schutzmechanismen zu stärken, den zivilgesellschaftlichen Raum zu fördern und Gerechtigkeit, Versöhnungsprozesse und nachhaltigen Frieden zu unterstützen", betont der Hohe Kommissar für Menschenrechte Volker Türk abschließend.

Austrian Development Agency

Die Austrian Development Agency (ADA) ist Österreichs Agentur für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe. Die ADA arbeitet mit internationalen Organisationen, öffentlichen Stellen, der Zivilgesellschaft, Bildungseinrichtungen und Unternehmen in Afrika, Asien, Südost- und Osteuropa zusammen. Gemeinsam mit den Menschen in Österreichs Partnerländern schafft die ADA bessere Lebensbedingungen in deren Heimat – etwa durch Aus- und Weiterbildung, die Förderung von Kleinunternehmen oder innovative Lösungen für Wasserversorgung und Landwirtschaft. Armut mindern, Frieden fördern und Umwelt schützen stehen im Zentrum ihrer Arbeit. Für ein gutes Leben und eine sichere Zukunft für alle.