Stefanie Christina Huber als Sparkassenverbandspräsidentin wiedergewählt

Wien (OTS) -

Die Generaldirektorin der Sparkasse Oberösterreich setzt ihre Funktion an der Spitze des Österreichischen Sparkassenverbandes fort – die Sparkassen sollen auch künftig als gesellschaftlicher Stabilisator und Wegbereiter für Wohlstand wirken.

Im Rahmen der Vollversammlung des Österreichischen Sparkassenverbandes am 18.06. wurde Stefanie Christina Huber als Präsidentin des Verbandes wiedergewählt. Damit setzt sie ihre ehrenamtliche Funktion als oberste Interessenvertreterin der österreichischen Sparkassen fort und wird sich auch in den kommenden Jahren für die Anliegen der Sparkassengruppe auf nationaler und europäischer Ebene einsetzen.

Auch die heutige Zeit ist von besonderen Bewährungsproben geprägt. Dank ihrer langen Geschichte haben die Sparkassen jedoch immer wieder bewiesen, dass sie Menschen und Regionen gerade in anspruchsvollen Zeiten verlässlich begleiten und Stabilität schaffen.

„Jede Zeit bringt ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Seit mehr als 200 Jahren stehen die Sparkassen den Menschen als stabile Partnerinnen zur Seite und haben auch in schwierigen Phasen Verantwortung übernommen. Wir stehen für Verlässlichkeit, Regionalität und langfristiges Denken. Gleichzeitig ist es unser Gründungsauftrag, möglichst vielen Menschen den Zugang zu finanziellem Wohlstand zu ermöglichen. Dafür werden wir auch künftig innovative und nachhaltige Lösungen entwickeln und insbesondere jungen Menschen faire Chancen und Perspektiven eröffnen“, betont Stefanie Christina Huber.

Der Österreichische Sparkassenverband vertritt die Interessen der österreichischen Sparkassen gegenüber Politik, Behörden und europäischen Institutionen. Gleichzeitig fungiert er als Plattform für den Austausch innerhalb der Sparkassengruppe und begleitet zentrale Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Finanzbildung, Nachhaltigkeit und regulatorische Entwicklungen.

Unterstützt wird die Präsidentin dabei von einem rund 30-köpfigen Team des Sparkassenverbandes unter der Leitung von Generalsekretär Franz Portisch.

„Ich freue mich sehr über die Wiederwahl von Stefanie Christina Huber und bedanke mich für die hervorragende und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sie ist eine starke und glaubwürdige Stimme für die österreichischen Sparkassen und vertritt unsere gemeinsamen Interessen mit großer Leidenschaft, hoher fachlicher Kompetenz und einem klaren Bekenntnis zum Sparkassengedanken. Ich freue mich darauf, diesen erfolgreichen Weg gemeinsam fortzusetzen“, so Franz Portisch.

Mit ihrer Wiederwahl setzt Stefanie Christina Huber ihren Einsatz für eine starke Sparkassengruppe fort. Im Mittelpunkt steht dabei die Weiterentwicklung des bewährten, regional verankerten Geschäftsmodells sowie der Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen.

Die Sparkassen begleiten ihre Kundinnen und Kunden verlässlich durch unterschiedliche wirtschaftliche Lagen und festigen damit ihre Rolle als stabile Stütze der Wirtschaft sowie als vertrauenswürdige und starke Partnerin in den Regionen.