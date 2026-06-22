SPÖ-Seltenheim: „Recht auf Teilzeitstudium und bessere Arbeitsbedingungen - Wir machen die Hochschulen fit für die Zukunft“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim betont zu den heute, Montag, von Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner präsentierten Weichenstellungen für die Hochschulen von morgen: „Bildung, Wissenschaft und Forschung sind die wichtigsten Rohstoffe unseres Landes. Sie zu stärken ist essenziell für den Standort Österreich. Mit den heute von Ministerin Holzleitner vorgestellten Weichenstellungen machen wir die Hochschulen fit für die Zukunft und sorgen für ein zeitgemäßes, modernes Hochschulsystem.“ Ziel sei es, das Hochschulsystem stärker an Studierenden zu orientieren, bessere Arbeitsbedingungen für Wissenschafter*innen zu schaffen, die Zusammenarbeit im Hochschulwesen zu fördern und die Demokratie zu stärken. Seltenheim betont gegenüber dem SPÖ-Pressedienst: „Es ist wichtig, das Hochschulsystem an die heutigen Lebensrealitäten von Studierenden anzupassen. Das Recht auf ein Teilzeitstudium bringt Studierenden, die zum großen Teil nebenbei erwerbstätig sind, mehr Flexibilität und gerechte Chancen - und das erhöht die Zahl erfolgreicher Abschlüsse. Jene, die als Wissenschafter*innen im Hochschulbetrieb tätig sind, sollen spürbar bessere, faire Arbeitsbedingungen bekommen, indem wir endlich Schluss machen mit den ewigen Befristungen und Kettenverträgen. Forscher*innen sollen sich ohne Existenzängste auf ihre Aufgaben konzentrieren können.“ ****

Des Weiteren soll es mehr Zusammenarbeit bei den Hochschulen geben – in Form eines gemeinsamen, abgestimmten Hochschulraums mit wenigen, klar definierten strategischen Zielsetzungen. Die universitären Strukturen sollen modernisiert und etwa die Senate gestärkt werden. Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer betont: „Für eine starke, wehrhafte Demokratie brauchen wir starke Hochschulen! Die SPÖ ist seit jeher treibende Kraft für starke Hochschulen und gute Studienbedingungen und hat das Hochschulwesen über Jahrzehnte hinweg maßgeblich mitgeprägt. Mit den heute vorgestellten Weichenstellungen setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt und machen die Hochschulen fit für die Zukunft!“ (Schluss) bj/mb