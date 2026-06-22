Terminaviso Pressegespräch: Neue Allianz aus Wissenschaft und Industrie präsentiert globale Holzbau-Initiative SITCA

Wien (OTS) -

Mit der Gründung der Science and Timber Construction Alliance (SITCA) entsteht ein internationales Bündnis aus führenden Wissenschafts- und Industriepartnern, das den Holzbau als wesentlichen Hebel für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung vorantreiben will.



Im Pressegespräch beleuchten Expertinnen und Experten die Rolle der nachhaltigen Waldbewirtschaftung, der Bioökonomie und des modernen Holzbaus als wirksame Hebel im Kampf gegen den Klimawandel.



Termin: 1. Juli 2026, 10:30 – 12:45 Uhr

Ort: BMLUK, Pressezentrum, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien



Am Podium sprechen werden:

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Joachim Schellnhuber, Generaldirektor IIASA und Initiator von SITCA

Generaldirektor IIASA und Initiator von SITCA Dr. Erich Wiesner , CEO WIEHAG Holding

, CEO WIEHAG Holding Peter Rupp , Head of Corporate Sustainability, Hilti

, Head of Corporate Sustainability, Hilti Mag. Georg Schöppl , Vorstandssprecher der Österreichischen Bundesforste

, Vorstandssprecher der Österreichischen Bundesforste Prof. Dr. Daniela Kleinschmit , Präsidentin des Internationalen Waldforschungsverbandes IUFRO

, Präsidentin des Internationalen Waldforschungsverbandes IUFRO DI Dr. Georg Rappold, Abteilungsleiter für Holzpolitik, Bioökonomie und Innovation, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK)

SITCA vereint renommierte wissenschaftliche Einrichtungen und führende Unternehmen entlang der gesamten waldbasierten Wertschöpfungskette. Ziel ist es, wissenschaftlich fundierte Grundlagen für einen Paradigmenwechsel im Bausektor zu schaffen und Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft für klimafreundliche Bauweisen zu gewinnen.



Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis 30. Juni, 14:00 Uhr, und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.



Falls eine Teilnahme persönlich nicht möglich ist, bieten wir unter https://www.bmluk.gv.at/live einen Livestream an.