  • 22.06.2026, 11:53:32
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Terminaviso Pressegespräch: Neue Allianz aus Wissenschaft und Industrie präsentiert globale Holzbau-Initiative SITCA

Wien (OTS) - 

Mit der Gründung der Science and Timber Construction Alliance (SITCA) entsteht ein internationales Bündnis aus führenden Wissenschafts- und Industriepartnern, das den Holzbau als wesentlichen Hebel für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung vorantreiben will.

Im Pressegespräch beleuchten Expertinnen und Experten die Rolle der nachhaltigen Waldbewirtschaftung, der Bioökonomie und des modernen Holzbaus als wirksame Hebel im Kampf gegen den Klimawandel.

Termin: 1. Juli 2026, 10:30 – 12:45 Uhr
Ort: BMLUK, Pressezentrum, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien

Am Podium sprechen werden:

  • Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Joachim Schellnhuber, Generaldirektor IIASA und Initiator von SITCA
  • Dr. Erich Wiesner, CEO WIEHAG Holding
  • Peter Rupp, Head of Corporate Sustainability, Hilti
  • Mag. Georg Schöppl, Vorstandssprecher der Österreichischen Bundesforste
  • Prof. Dr. Daniela Kleinschmit, Präsidentin des Internationalen Waldforschungsverbandes IUFRO
  • DI Dr. Georg Rappold, Abteilungsleiter für Holzpolitik, Bioökonomie und Innovation, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK)

SITCA vereint renommierte wissenschaftliche Einrichtungen und führende Unternehmen entlang der gesamten waldbasierten Wertschöpfungskette. Ziel ist es, wissenschaftlich fundierte Grundlagen für einen Paradigmenwechsel im Bausektor zu schaffen und Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft für klimafreundliche Bauweisen zu gewinnen.

Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis 30. Juni, 14:00 Uhr, und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.

Falls eine Teilnahme persönlich nicht möglich ist, bieten wir unter https://www.bmluk.gv.at/live einen Livestream an.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmluk.gv.at/

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