  • 22.06.2026, 11:47:06
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LH-Stv. Landbauer: Fit für die Zukunft - L 155 bei Hof am Leithaberge wird generalsaniert

Moderne Straßeninfrastruktur erhöht Sicherheit und Lebensqualität

St. Pölten (OTS) - 

"Sichere Straßen sind kein Luxus, sondern eine Grundvoraussetzung für Mobilität und Lebensqualität. Mit der Erneuerung der L 155 sorgen wir für mehr Sicherheit und eine verlässliche und zukunftsfitte Verbindung. Nichts Geringeres haben sich unsere fleißigen Pendler und Familien verdient", betont Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer nach dem Beschluss der NÖ Landesregierung zur Generalsanierung der Landesstraße im Industrieviertel.

Im Sommer wird die L 155 zwischen Hof am Leithaberge und Seibersdorf auf einer Länge von rund 1,9 Kilometern umfassend erneuert. Die Arbeiten starten voraussichtlich am 27. Juli und dauern bis Ende August 2026, in dieser Zeit ist eine Sperre im Baustellenbereich erforderlich. Die Umleitung erfolgt in beide Richtungen über die L 2060, abschnittsweise die L 155 und die B 15.

"Mit einer Investition von 645.000 Euro seitens des Landes Niederösterreich sorgen wir für eine leistungsfähige Straßeninfrastruktur, die die Region stärkt und den Menschen im Alltag dient", so Landbauer.

Weitere Informationen beim Büro Landbauer, Alexander Murlasits, Tel.: 0676/812 137 42, E-Mail: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

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Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger
Telefon: 02742/9005-13314
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